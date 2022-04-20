420: كيف ومتى وصلت الماريجوانا إلى المكسيك

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

يحتفل 20 أبريل باليوم العالمي للماريجوانا. حول أصل هذا الاحتفال، هناك العديد من النظريات، على الرغم من أن الأكثر قبولًا هو أن مجموعة من الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم لوس والدوس، في السبعينيات، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، اجتمعوا لتدخين الماريجوانا بعد المدرسة. للقيام بذلك، قرروا أن وقت الاجتماع سيكون 4:20، وفي الواقع، استخدموا الرمز 420 كمفتاح.

وهناك نسخة أخرى معروفة تقول أنه في عام 1995، في فانكوفر، كندا، اجتمع 200 من مستخدمي القنب معا، بقصد المطالبة بعدم تجريم هذا المنتج، وكطريقة للاحتجاج، تدخن تلك العشبة في الأماكن العامة.

مهما كان السبب، اعتمد المستهلكون في جميع أنحاء العالم هذا التاريخ للاحتفال باليوم العالمي للماريجوانا.

في المكسيك، الماريجوانا هي المخدرات غير المشروعة الأكثر استخدامًا بين السكان. تشير التقديرات إلى أن حوالي سبعة ملايين مكسيكي، 8.6٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، جربوها مرة واحدة على الأقل.

من أين يأتي «420" الشهير للإشارة إلى كل ما يتعلق بالماريجوانا.

والحقيقة هي أن تاريخ النبات في المكسيك له تاريخ طويل، والذي يبدأ في زمن المستعمرة ويستمر حتى يومنا هذا. وفقا للنص بريفياري التاريخية على القنب، من مكتبة القانون الافتراضي لمعهد البحوث القانونية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، كان القنب حاضرا في رحلات الاستكشاف ووصل إلى أمريكا في القرن السادس عشر، عندما تم تقديمه كمصدر للألياف في تشيلي في عام 1545، وفي بيرو، بعد تسع سنوات. أدرك المستعمرون الإنجليز أيضًا أهميتها، حيث تم تقديمه إلى كندا في عام 1606 وإلى فرجينيا في عام 1611.

وصل إلى المكسيك خلال الفتح، الذي جلبه بيدرو كوادرادو، أحد الغزاة الذين كانوا جزءًا من بعثة بانفيلو دي نارفايز. وفقا لكلماته الخاصة، كان كوادرادو هو الذي بدأ زراعة هذا النبات في هذه المناطق.

يشير النص نفسه إلى أن المؤرخ سيلفيو زافالا يذكر أن هيرنان كورتيس أوصى بزراعة وزراعة القنب، لأنه قال إن السكان الأصليين، من أجل العيش بشكل جيد، كان، بشكل رئيسي، قبل وصول الإسبان، يفتقرون إلى الصوف الناعم والقنب والكتان والنباتات وأربعة بازلاء.

كان F راي خوان دي زوماراغا متحمسًا للقنب، على ما يبدو، لأنه وفقًا لفراي خوان دي توركيمادا، Zumarraga، في حوالي 1531، وضع الاجتهاد في زراعة ثمار قشتالة والقنب والكتان، كأحد التدابير التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر يسمح للإسبان للاستقرار في المكسيك، والتكيف بسعادة.

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

كانت محاكم التفتيش أول حالة في المكسيك لمعاقبة الاستخدام غير الصناعي للقنب. ركز الحظر على بعض النباتات, بما في ذلك البيوت, ololiuqui, وما يسمى pipilzinzintles أو pipilzinzintlis, المعروف أيضًا باسم «الأطفال الموقرين. هذا الأخير هو الاسم الذي استخدمه السكان الأصليون لتعيين القنب والنباتات الأخرى في الطقوس التي تم تناولها فيها بسبب آثاره ذات التأثير النفساني. تم فرض الحظر في فبراير 1769.

على الرغم من ذلك، في بداية عام 1777 بدأت واحدة من أكبر الحملات الاقتصادية في تاريخ إسبانيا الجديدة: تم السعي لإدخال زراعة القنب بالقوة الكاملة للتاج. وأعرب الأخير عن اهتمامه بهذا الأمر لدرجة أنه أرسل مجموعة من المزارعين الإسبان لنشر تقنيات الزراعة, وحتى غيرت خطها السياسي, من خلال منح الإذن بتركيب مصنع ملكي للقماش والقماش في نائب الملك.

كما صدر أمر بتوزيع الأراضي العاطلة، سواء كانت خاصة أو تاج، بين الشعوب الأصلية، لتسهيل الزراعة.

بعد استقلال المكسيك، لم يعد الاستخدام الذي بدأ إعطاؤه للقنب نسيجًا، بل طقوسًا وطبيًا. لم يعد الشفاء والممارسات مع النباتات مضطهدة لأسباب دينية، ومع ذلك، بدلاً من ذلك، فإن الممارسة الطبية التي تحدث في هذا الوعي المعاصر ستفترض أن الاضطهاد، على الرغم من أنه طوال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لا يثبت الحاجة إلى العقاب، وأنها تجسد فقط معتقدات أو طقوس ممارستهم.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

كانت اللوائح الأولى في مجال الصحة التي بدأت في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن التاسع عشر سابقة لقانون العقوبات لعام 1871، حيث يتم معاقبة الجرائم ضد الصحة لأول مرة. بحلول هذا الوقت، كان المصنع معروفًا بالفعل باسم الماريجوانا، مما يجعله مشهورًا في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة للثورة المكسيكية، كان استخدام الماريجوانا شائعًا جدًا. ومع ذلك، في عام 1908، قبل فترة وجيزة، بدأت سيطرة أكثر صرامة على استهلاك enervantes. أخيرًا، في عام 1920، تم حظر استخدامه.

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