متى سيلعب أليانزا ليما وسبورتينغ كريستال مرة أخرى لكوبا ليبرتادوريس 2022؟

لا يزال كأس ليبرتادوريس بطولة الرعب للأندية البيروفية. حتى الآن هذا العام، لم يتمكن أحد من تسجيل تعادل واحد على الأقل. لم تصل سيزار فاليخو وجامعة يونيفرسيتاريو إلى مرحلة المجموعات، لذلك فقط أليانزا ليما وسبورتينغ كريستال يمكنهما تغيير وجه هذا الحاضر القاسي.

في الأيام القليلة الأولى، كان الوضع مشابهًا جدًا لكليهما. لم يتمكن أي منهم من الإضافة وفرصهم في التأهل لجولة 16 معرضة للخطر. المنافسة لا تغفر الأخطاء وتجعلك تدفع غالياً. على أي حال، يطالب المروحة وهناك التزام بالفوز في كلتا المؤسستين.

وتجدر الإشارة إلى أنه هذا الأسبوع (بين 19 و 21 أبريل) لم يكن هناك موعد دولي لإعطاء الراحة للتقويم الصعب الذي تواجهه الفرق. لكن كل شيء يعود يوم الثلاثاء 26، سواء في هذا الجزء من العالم أو في أوروبا (دوري أبطال أوروبا). في كأس ليبرتادوريس، سيتم لعب التاريخ 3.

ساعد أليانزا ليما وسبورتينغ كريستال في هذا الاستراحة الصغيرة في أمريكا الجنوبية كثيرًا. لقد استفادوا منه للتحسين في اللعبة وفي التعريف. فاز «Blanquiazules» و «celestes» في مبارياته في نهاية الأسبوع الماضي ضد المنافسين المباشرين لبطولة Liga 1 Apertura.

متى يلعب أليانزا ليما مرة أخرى لكوبا ليبرتادوريس؟

قبل مباراة كأس ليبرتادوريس، سيزور فريق كارلوس بوستوس أكاديمية كانتولاو يوم السبت 23 أبريل من الساعة 3:30 مساءً وسيكون الحدث في ملعب ميغيل جراو في كالاو. يأتي «intimates» من سحق Universitario 4-1 في كرة القدم الكلاسيكية البيروفية.

بعد مواجهة الدلافين، سيكون أليانزا ليما جاهزًا للمباراة ضد فورتاليزا في البرازيل يوم الأربعاء 27 أبريل على ملعب أديلاردو بلاسيدو كاستيلو. كل شيء يسير في الساعة 5:00 مساءً في بلدنا (7:00 مساءً من أوروغواي والأرجنتين).

متى يلعب سبورتينغ كريستال مرة أخرى لكوبا ليبرتادوريس؟

وبالمثل، فإن روبرتو موسكيرا، الذي يجب أن يلعب لأول مرة في الدوري الأول، حيث سيواجهون أحد القادة، سينسيانو في كوسكو، يوم الجمعة 22 أبريل في ملعب إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا. كل شيء يبدأ في الساعة 7:00 مساءً

بعد ذلك، سيسافر إلى الأرجنتين للاشتباك مع تاليريس دي قرطبة، يوم الثلاثاء 26 أبريل في ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، بدءًا من الساعة 7:30 مساءً في بيرو (9:30 مساءً في أوروغواي والأرجنتين). هناك ألعاب كبيرة قادمة.