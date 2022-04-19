اختبارات whatsapp لإخفاء آخر ساعة من الاتصال بجهات الاتصال المحددة على iOS

يعمل whatsapp على خيار خصوصية جديد يسمح للمستخدمين بالاختباء، جهات اتصال معينة، آخر مرة اتصلوا فيها بالتطبيق. هذا خيار، في الوقت الحالي، في مرحلة الاختبار.

تم تحذير الأداة الجديدة في نهاية مارس الماضي في الإصدار 2.22.8.9 من برنامج Google Play Beta لنظام Android الخاص بالتطبيق، والذي قدم ميزات جديدة لأقسام الاتصال الأخير والمعلومات وصورة الملف الشخصي.

الآن، تحققت WaBetaInfo من أنه تم تنفيذه أيضًا في آخر تحديث لتطبيق المراسلة من خلال برنامج TestFlight beta 22.9.0.70 لنظام iOS.

حاليًا، يتيح لك أحدث إصدار رسمي من whatsapp تعديل التفضيلات لوقت آخر اتصال أو صورة الملف الشخصي أو المعلومات أو الحالة من قسم الخصوصية، في قائمة الإعدادات.

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

أثناء وجودك في تحديثات الحالة، يمكنك اختيار جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء.. . ومجرد مشاركة مع.. .، التطبيق يسمح لك فقط بتحديد الجميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد لآخر اتصال ومعلومات المستخدم.

ومع ذلك، يقدم هذا التحديث لمختبري الإصدار التجريبي من iOS خيارًا يسمح لك بإخفاء وقت الاتصال الأخير من جهات اتصال محددة معينة. بهذه الطريقة، سيتمكن أولئك الذين يختارون إخفاء اتصالهم الأخير من بعض جهات الاتصال فقط من القيام بذلك دون الحاجة إلى تمكين خيار Nobody.

بهذه الطريقة، سيستمرون في الوصول إلى معلومات هؤلاء المستخدمين الذين تم تمكين التفضيل حتى تتمكن جميع جهات الاتصال الخاصة بهم من معرفة وقت اتصالهم بالتطبيق آخر مرة.

بدأ نشر هذه الوظيفة في نهاية هذا الأسبوع لبعض مختبري بيتا، وفي الوقت الحالي، لا يوجد تاريخ محدد لتنفيذها الرسمي.

تصل واجهة جديدة للاستطلاعات الجماعية:

ميزة جديدة أخرى يتم اختبارها لنظام iOS هي واجهة جديدة للاستطلاعات في الدردشات الجماعية. يوضح المخطط التفصيلي السؤال متبوعًا بخمسة خيارات إجابة للمستخدمين للإجابة عليها.

في بداية شهر مارس، كان من المتوقع بالفعل أن يكون التطبيق قد أدرج هذه الميزة في الإصدار التجريبي 22.6.0.70 من whatsapp لنظام iOS، وهو تحديث تم إجراؤه من خلال برنامج TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

الآن، أبلغت WaBetaInfo عن تحديث تجريبي جديد لـ whatsapp لنظام التشغيل iOS 22.9.0.70 وشاركت واجهة الاستطلاعات الجماعية، والتي لم يتم إصدارها في الوقت الحالي لمختبري الإصدار التجريبي للتطبيق.

في ذلك، يمكنك رؤية التنسيق الذي ستحصل عليه هذه الاستطلاعات للمحادثات الجماعية، حيث يتم تضمين سؤال واحد، ثم عدة بدائل للإجابة، حتى خمسة.

بمجرد تحديد الخيار المطلوب، يجب على المستخدمين الضغط على زر التصويت، الموجود في أسفل التصويت، بعد الإجابات.

من هذه البوابة تذكروا أن هذه الاستطلاعات مشفرة من طرف إلى طرف، بحيث يتمكن أعضاء هذه المجموعات فقط من رؤية السؤال ونتائجه. في الواقع، لن يتمكن تطبيق المراسلة نفسه من الوصول إلى هذه المعلومات.

لا تزال هذه الميزة، التي يتم تطويرها أيضًا في الإصدار التجريبي من whatsapp لنظام Android، في مراحلها الأولى من التطوير، لذلك ستحتاج أولاً إلى الوصول إلى مختبري بيتا ثم نشرها لبقية المستخدمين.

يجب أن نتذكر أن الاستطلاعات على whatsapp مشابهة جدًا لاستطلاعات Telegram، التي تم دمجها منذ عام 2018. في عام 2020، كان هناك تحديث لهذه الأداة، بتنسيقات جديدة من الاستبيانات وإمكانية إنشاء مسابقات.

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