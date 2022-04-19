معاش الرعاية الاجتماعية: بهذه الطريقة يمكنك تحديد موقع وحدة التسجيل للوصول إلى 3,850 بيزو

ومرة أخرى، أعاد معاش الرعاية الاجتماعية لكبار السن تنشيط عملية التسجيل لأولئك الذين بلغوا سن 65 سنة. وبهذه الطريقة، سيتمكن الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه الفئة العمرية بين يناير وأبريل من التسجيل في الأيام القادمة.

ما هو الموعد النهائي للانضمام إلى معاش الرعاية؟ يجب على المهتمين تحديد موقع الوحدات وتأتي مع بعض الوثائق، وفقًا للأمانة العامة، سيكون الموعد النهائي هو السبت 30 أبريل من هذا العام.

سيتعين على المهتمين الذهاب إلى الوحدة التي يتم تمكينها، وفقًا لكيانهم أو بلديتهم وبناءً على تقويم صادر عن أمانة الرعاية الاجتماعية. سيحتاج جميع كبار السن إلى مراجعة التاريخ المخصص لهم بناءً على لقبهم الأول.

ما هو جدول التسجيل؟

* 18 و 25 أبريل: الحروف A، B، C

* 19 و 26 أبريل: د، هـ، إف، جي، ح

* 20 و 27 أبريل: أنا، ي، ك، لام، م

* 21 أبريل و 28: N، Ñ، O، P، Q، R

* 22 و 29 أبريل: S، T، U، V، W، X، Y، Z

* 23 و 30 أبريل: أي حرف.

سيكون من المهم أن نتذكر أن الكيانات التي لا تسجل في الوقت الحالي هي تلك الموجودة في العملية الانتخابية. هذه هي الولايات الست: دورانجو، أغواسكاليينتس، أواكساكا، هيدالغو، كوينتانا رو وتاماوليباس.

Los adultos mayores deberán llevar algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

كيفية تحديد موقع وحدة التسجيل؟

*سيحتاج البالغون من العمر 65 عامًا أو أكثر إلى الوصول إلى الرابط التالي.

*قم بشحكي كيانك والبلدية.

* سيعرض بعد ذلك بعض الخيارات مع العنوان الدقيق للأماكن التي يمكنك الذهاب إليها.

ووفقا للبوابة الرسمية للأمانة العامة، ينبغي لكبار السن أيضا النظر في الوثائق التالية، لكل من مقدم الطلب والمساعد.

ما هي المستندات؟

-حمل بطاقة هوية رسمية.

- مفتاح تسجيل السكان الفريد (CURP).

-شهادة ميلاد قابلة للقروء.

- عنوان إثبات لا يزيد عمره عن ستة أشهر.

-تقديم رقم هاتف جهة اتصال لمتابعة الإجراء.

Las tarjetas se pueden utilizar de diversas formas. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

وفقًا للمعلومات، فإن ساعات العمل في الوحدات هي من الاثنين إلى السبت من الساعة 10:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً. سيحصل الأشخاص المسجلون في البرنامج على دعم مالي من الحكومة المكسيكية لا يقل عن 3850 بيزو على أساس كل شهرين، أي كل شهرين.

يجب تنفيذ الإجراء مجانًا وبدون وسطاء. إذا كان لديك أي توضيح أو شك، فسيتعين على كبار السن إجراء مكالمة هاتفية على الرقم التالي: 800 639 42 64.

وفقا لرئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فإن الزيادة في المعاش التقاعدي لصالح كبار السن ستستمر حتى نهاية فترة ست سنوات. هذه خطة تدريجية لملايين الأشخاص لتلقي ما يزيد قليلاً عن 5000 بيزو بحلول عام 2024.

سيتمكن كبار السن الذين لديهم بالفعل بطاقة الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم من استخدامها لإجراء عمليات الشراء، وإجراء الودائع، وتلقي المدفوعات، وتمكين المواد البلاستيكية الخاصة بهم من إجراء التحويلات، من بين مزايا أخرى.

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