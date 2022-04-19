الطقس في المكسيك في 19 أبريل: ستسود درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من وجود المطر

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

توقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية جوًا بعد الظهر ينتقل من حار إلى حار جدًا نظرًا لحقيقة أن موجة الحر يتم الحفاظ عليها في معظم أجزاء الإقليم. ومع ذلك، نتيجة لوجود الجبهة الباردة 43، من المتوقع هطول أمطار في جنوب وجنوب شرق البلاد. سيؤدي تدفق الرطوبة من خليج المكسيك أيضًا إلى هطول الأمطار في مناطق كواهويلا، زاكاتيكاس، أغواسكاليينتس، سان لويس بوتوسي، بويبلا، تلاكسكالا، ولاية المكسيك، مكسيكو سيتي وموريلوس

ستسجل المكسيك درجات حرارة دنيا تصل إلى -0درجة مئوية في باجا كاليفورنيا وتشيواوا ودورانجو وزاكاتيكاس وولاية المكسيك. في المقابل، سترتفع الارتفاعات إلى 45 درجة مئوية في ميتشواكان وغيريرو وتصل إلى 40 درجة مئوية في باجا كاليفورنيا سور، باجا كاليفورنيا، سونورا، سينالوا، ناياريت، خاليسكو، كوليما، تشيهواهوا، كواهويلا، دورانجو، زاكاتيكاس، سان لويس بوتوسي، أغواسكالينتس، غواناخواتو، ولاية المكسيك، موريلوس، بويبلا، فيراكروز، و أواكساكا, و تشيهواهوا تاباس, و تاباسكو, و كامبيتشي, و يوكاتان, و كوينتانا رو.

Valle de México: بيئة معتدلة عند الفجر وساخنة في فترة ما بعد الظهر، مع احتمال هطول أمطار غزيرة عرضية في مكسيكو سيتي وولاية المكسيك، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بصدمات كهربائية وأحجار البرد.

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

في مكسيكو سيتي، من المتوقع درجة حرارة لا تقل عن 15 إلى 17 درجة مئوية وبحد أقصى 27 إلى 29 درجة مئوية. بالنسبة لعاصمة ولاية المكسيك، درجة حرارة لا تقل عن 7 إلى 9 درجات مئوية وبحد أقصى من 23 إلى 25 درجة مئوية.

شبه جزيرة باجا كاليفورنيا: سماء غائمة جزئيًا بدون مطر. بيئة باردة في الصباح في المناطق الجبلية في باجا كاليفورنيا وباردة في بقية المنطقة. في فترة ما بعد الظهر، سيكون الجو دافئًا إلى حار.

شمال المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيًا خلال النهار ولا مطر في المنطقة. جو الصباح من بارد إلى معتدل وساخن في فترة ما بعد الظهر.

وسط المحيط الهادئ: السماء مع الغيوم المتناثرة خلال الصباح، وزيادة الغيوم خلال النهار، مع احتمال الاستحمام والاستحمام يرافقه صدمات كهربائية واحتمال سقوط البرد في مناطق خاليسكو وميتشواكان. لا توجد شروط للمطر في ناياريت وكوليما. جو بارد إلى معتدل في الصباح وساخن جدًا في فترة ما بعد الظهر.

جنوب المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيا في الصباح وغيوم جزئيا في فترة ما بعد الظهر مع فرصة الاستحمام مصحوبة بصدمات كهربائية في تشياباس وأواكساكا، فضلا عن الأمطار المعزولة في غيريرو. جو بارد إلى معتدل في الصباح وساخن جدًا في فترة ما بعد الظهر. الرياح الشمالية من 15 إلى 30 كم/ساعة مع هبوب من 50 إلى 60 كم/ساعة في البرزخ وخليج Tehuantepec.

خليج المكسيك: سماء غائمة معظم اليوم مع الاستحمام والاستحمام في مناطق فيراكروز والأمطار المعزولة في تاماوليباس وتاباسكو. جو دافئ في الصباح ودافئ في فترة ما بعد الظهر

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

شبه جزيرة يوكاتان: سماء بها غيوم متناثرة في الصباح وغيوم جزئيًا في فترة ما بعد الظهر، مع احتمال حدوث زخات معزولة في المنطقة. جو صباحي دافئ وساخن جدًا في فترة ما بعد الظهر.

ميسا ديل نورتي: سماء غائمة جزئيا في الصباح وغيوم في فترة ما بعد الظهر والليل مع هطول أمطار غزيرة في كواهويلا، زاكاتيكاس، أغواسكالينتس وسان لويس بوتوسي؛ الاستحمام في نويفو ليون وأمطار معزولة في دورانجو؛ وكلها مصحوبة بصدمات كهربائية واحتمال البرد. جو الصباح المعتدل في معظم أنحاء المنطقة، حيث يكون باردًا مع الصقيع في جبال دورانجو. في فترة ما بعد الظهر دافئة إلى بيئة ساخنة للغاية.

ميسا سنترال: سماء غائمة معظم اليوم مع هطول أمطار غزيرة في تلاكسكالا وموريلوس وبويبلا، وكذلك الاستحمام والاستحمام في غواناخواتو وكيريتارو وهيدالغو، وكلها مصحوبة بصدمات كهربائية وسقوط برد محتمل. جو الصباح البارد في معظم المنطقة وبارد في المناطق الجبلية. في فترة ما بعد الظهر، جو دافئ.

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