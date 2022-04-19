لن تطلب أوبر بعد الآن من ركابها وسائقيها في الولايات المتحدة ارتداء أقنعة على متن الطائرة.

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

لن تطلب أوبر بعد الآن من الركاب والسائقين في الولايات المتحدة ارتداء أقنعة على متنها, الانضمام إلى عدد متزايد من مزودي النقل الرئيسيين الذين يغيرون سياساتهم.

يأتي تخفيف أوبر للقواعد بعد أن قالت شركات الطيران الأمريكية إنها لن تطلب بعد الآن من المسافرين أو الموظفين ارتداء أقنعة على الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية.

جاءت هذه الخطوة بعد حكم قاض اتحادي في فلوريدا ألغى التفويض الوطني بارتداء أقنعة تغطي الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى لتجاوزسلطة مسؤولي الصحة الأمريكيين. حتى في جائحة الفيروس التاجي.

قرار الاثنين لقاضية المقاطعة الفيدرالية كاثرين كيمبال ميزيل في تامبا, عينه الرئيس السابق دونالد ترامب, قال أيضًا إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فشلت في تبرير قرارها بشكل غير لائق ولم تتبع القواعد المناسبة.

وقالت أوبر في بيان لها: «تذكر: لا يزال الكثير من الناس يشعرون بالأمان عند ارتداء القناع بسبب المواقف الصحية الشخصية أو العائلية، لذا يرجى احترام تفضيلاتهم».

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

في المملكة المتحدة، السوق الرئيسية الأخرى لأوبر، خففت الشركة بالفعل قواعدها بشأن استخدام الأقنعة بما يتماشى مع المشورة الحكومية.

قالت إدارة سلامة النقل الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين أن الشركات لن تكون قادرة على إجبار الركاب على ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، على الرغم من أن كلا الوكالتين أوصت بمواصلة ارتدائها.

خففت القيود بسبب جائحة الفيروس التاجي في الولايات المتحدة بعد انخفاض عدد الحالات منذ ذروة يناير بسبب متغير Ómicron.

ومع ذلك، أجلت نيويورك مؤخرًا خططها لإلغاء الالتزام بارتداء الأقنعة في المدارس ومراكز الرعاية النهارية في المدينة للأطفال دون سن الخامسة، مدعية أن حالات COVID-19 آخذة في الارتفاع مرة أخرى.

(مع معلومات من بلومبرغ)

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