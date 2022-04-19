هذا هو Aljibe، المكتبة الوحيدة في باريشارا

إنها أول مكتبة في باريشارا في تاريخها البالغ 314 عامًا. إنها الوحيدة التي تقع على بعد 100 كيلومتر. إنها مساحة صغيرة ومريحة، أسستها أليخاندرا إسبينوزا أوريبي، ابنة ديانا في عام 2019. إنه مكان يفسح المجال لأي نزوة كتابية، وعلى استعداد للجلوس وتصفح الكتب والتحدث. يقع متجر الكتب على زاوية الحديقة الرئيسية، حيث يمكنك رؤية guayacans التي تتفتح. على الرغم من أن Barichara هي بلدية صغيرة، إلا أنها لا تزال لديها مساحة لمكان مثل هذا، وما كان مفقودًا.

مفهوم الموقع صغير قدر الإمكان. يعتمد الكتالوج على أذواق القارئ الذي هو أليخاندرا ويتغذى بما يطلبه الناس. لا يتم تنظيم الكتب على الرفوف حسب النوع أو الموضوع، حسب لقب المؤلف أو أصله. إليك كتب تحب الكتب الأخرى، للوقوع في الحب، ليتم نقلها، لمعرفة مكانك في لحظة معينة. يجادل أليخاندرا، وهو صحفي وكان جزءًا من الفريق الذي يقف وراء سيناريو فيلم Encanto، بأنه مساحة لتحرير الأحلام. وافق على التحدث إلى Infobae عن تجربته على رأس المكتبة وما تعنيه هذه المساحة للناس.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

من أين أتت فكرة اسم المكتبة؟

اسم Aljibe، وهي كلمة من أصل عربي تعني بئر الماء، هو تكريم الصهاريج التي كانت موجودة سابقًا في منازل باريشارا. لا يزال البعض محفوظًا وعندما قابلت هذه الولادات أو آبار المياه العذبة في المنازل, فوجئت بأن موردًا مثل المياه كان قريبًا جدًا في متناول اليد لأن المياه اليوم نادرة في باريشارا لأن الصهاريج كانت مغطاة بوصول القناة. بالنسبة لي، إنها صورة مثالية للمعرفة والمعرفة التي كانت لدينا من قبل، والتي فقدناها والتي تبدو الآن ضرورية. أيضا من خلال صورة مصدر المعرفة، بئر المعرفة الذي لا يسبر غوره، إلخ.

لماذا باريشارا؟

المكتبة موجودة في باريشارا لأنني أعيش هنا منذ ست سنوات حتى الآن. وصلت لأنني أردت تغيير حياتي ووجدت نفسي هنا في سانتاندر.

كيف يبدو بدء مكتبة في هذا البلد؟

حسنًا، في حالتي الخاصة، كان لدي ميزة كوني مؤلف كتاب Penguin Random House، الذي ساعدني كثيرًا على إنشاء اتصالات مع الناشرين؛ مساعدة والدتي في نفس الشيء وقدرتي على الحصول على رؤية واضحة لما أردت وكيف كنت سأفعل ذلك. لقد كانت عملية تعلم رائعة وأقول ذلك مع وجود جائحة. الحقيقة هي أنه كان هناك العديد من المكتبات في القرى. لقد علمتني تجربتي أنه لا يوجد نقص في القراء في البلاد، كما قد يعتقد المرء، هناك حاجة للوصول إلى الكتب. يجب أن أقول أيضًا أنه في حالتي كانت عملية وحيدة للغاية تعتمد على الذات ولا يوجد دليل تعليمات أو شبكة دعم يمكنها إرشادك في هذا المسار.

كيف كان استقبال الناس بعد فترة من الوقت قد مرت؟

لقد كنت محظوظًا وحظًا لأن افتتاح ووجود المكتبة قد حظي باستقبال حار من مجتمع باريشارا، وأن الجبي مصدر أفكار رائعة في حياتي. أشعر بشكل متزايد أن سكان القرية يستولون على المساحة، ومن ناحية أخرى، يفاجأ السياح دائمًا ويقدرون مثل هذه المساحة في باريشارا.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

هل تصبح المكتبة منطقة جذب سياحي؟

نعم، لدهشتي، نظرًا لأن المكتبة مصممة لخدمة باريشارا والمنطقة، لم أكن أتوقع من السياح الذين يأتون من أماكن يوجد بها العديد من المكتبات لزيارة الجيب في عطلاتهم وما يعجبهم. من ناحية أخرى، كان أيضًا للعديد من الآخرين أول اتصال لديهم مع مكتبة، وهذا يجعلني سعيدًا أيضًا وبالطبع يوضح عدم وجود المكتبات، أو نقص المعرفة بوجودها، في أجزاء كثيرة من البلاد.

من أين يأتي شغفك بالكتب؟

لقد نشأت في منزل من المثقفين محاطة بالكتب والكتب بالنسبة لي تعادل منزل طفولتي وعائلتي، فهي الحبل السري. لقد نشأت لكوني قارئًا رائعًا، ثم درست الأدب، وأكتب والآن أعيش محاطًا بالكتب لأشعر دائمًا بأنني في المنزل.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

إذا لم يعد بإمكانه تولي زمام الأمور في يوم من الأيام، فهل سيظل الصهريج موجودًا؟

ليس بعد, Aljibe هي ابنتي وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجودي, لاختياري كبائع كتب, لقدرتي على تخيل أحلام جديدة لهذا المشروع, لذلك في الوقت الحالي هو امتداد لكياني.

ما هو السؤال الذي يمكن أن لا يفشل أولئك الذين يذهبون إلى الصهريج في طرحه؟

ما هو واضح، على ما أعتقد. «ما الكتاب الذي توصي به؟»

وما الكتاب الذي توصي به هذه الأيام؟

لقد قرأت مؤخرًا مرفقات فيفيان غورنيك الشرسة، لقد أحببت ذلك. كرواية جيدة، لديها القدرة على نقل القارئ إلى حياة أخرى ولكن أيضًا للتفكير في كونك كاتبًا، وهو موضوع يسحرني.

شيء أوصي بعدم القيام به في المكتبة

تعال مع الآيس كريم.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe هي مكتبة مستقلة وعلى هذا النحو، فهي أيضًا مشروع ثقافي. من أي مكان في البلد يمكنهم طلب الكتب من خلال شبكاتهم الاجتماعية على Instagram و Facebook: @aljibelibreria

لا تنس زيارة موقع الويب الخاص بهم: www.aljibelibreria.com





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