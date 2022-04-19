أبلغوا عن اختفاء قاصرين بعد النزوح في سييناغا، ماغدالينا

منذ يوم الجمعة الماضي، 15 أبريل، تم الإبلاغ عن نزوح هائل في مقاطعة ماغدالينا. ويعزى الوضع إلى الاشتباكات بين الجماعات المسلحة التي تسعى إلى توسيع نطاق سيطرتها الإقليمية، وقد خلف الوضع أكثر من 500 نازح وقاصران في عداد المفقودين.

وأكد المجتمع أنهم لا يعرفون مكان الأخوين خوان ديفيد وخوان كارلوس أورتيز، البالغان من العمر 13 و 16 عاما، على التوالي. زعيم المجتمع في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا, ليربر ديماس, لا يستبعد أن الشباب قد تم تجنيدهم من قبل بعض الجماعات المسلحة خارج القانون.

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