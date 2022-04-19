وأبلغوا عن قتل الإناث يوليما بيريز، وهي مقاتلة سابقة في القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة والموقعة على اتفاق السلام

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

وعثر على عضو مسرح من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في عملية إعادته إلى إدارة ميتا إي تعرف باسم يوليما بيريز ميتة في منزلها، وفقا لما ذكره رئيس حزب العموم، رودريغو لوندونو.

أدانت الزعيمة العنف ضد النساء اللواتي وقعن اتفاقية السلام بين منظمة حرب العصابات السابقة والدولة الكولومبية في عام 2016:

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت المؤسسة الوطنية لإعادة الإدماج المشترك أن المقاتلة السابقة، البالغة من العمر 34 عاما، كانت موقعة على الاتفاق، في طور إعادتها إلى منصبه و «عُثر عليها ميتة في منزلها فجر اليوم» في بلدة ميسيتاس.

وشددت المؤسسة على أن الضحية تقوم بتطوير مشروع منتج، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبه الأكاديمي والعملي من أجل المساهمة في المجتمع من الحياة المدنية:

شكلت يوليما بيريز إحدى المنظمات النسائية «Chocolate entre amigas» ورصدت تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية في عام 2016 من خلال مكتب الرقابة النسائية، المكون من القيادات النسائية والجهات الفاعلة الاجتماعية.

ووفقا للبيان الصادر، أكدت المؤسسة أن «هذه القضية دليل على الحاجة إلى التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، مع نهج جنساني وإقليمي وعرقي وتفاضلي يسمح لنا ببناء السلام مع العدالة الاجتماعية».

وكسياق، ذكرت الولاية القضائية الخاصة للسلام في آذار/مارس الماضي أن 306 من المسرحين قتلوا منذ توقيع اتفاق السلام، بمن فيهم 10 نساء، من بينهم امرأة من السكان الأصليين من مقاطعة كاوكا (جنوب غرب).

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المزيد من حالات العنف ضد المرأة: في بارانكويلا، خلال الجمعة العظيمة، قتلت امرأتان

وفي الـ 24 ساعة الماضية، في بارانكويلا، قُتلت امرأتان بعنف، مما أثار قلق وسخط سكان المدينة.

وأُبلغ عن الحالة الأولى في الصباح، عندما عثر المجتمع المحلي في قرية لا بلايا على جثة امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، تعرف باسم ألبانيس ديل كارمن بايز.

ووفقا للتقرير الأولي للسلطات، قال سكان المتوفى إن المرأة كانت لديها جدال قوي مع شريكها الرومانسي، الذي أخذ على ما يبدو سكينا وهاجم المرأة حتى أخذت حياتها. على الرغم من أن المرأة نقلت في نهاية المطاف إلى مركز طبي، حيث أكد المهنيون الصحيون وفاتها.

كانت المرأة في الأصل من ماراكايبو، ولاية زوليا في فنزويلا، وتم التعرف على الشريك الرومانسي الذي سيكون مسؤولاً عن وفاتها على أنه خوسيه أنطونيو مارتينيز فيلوريا، 44 عامًا، وهو مواطن من سينسيليخو، سوكري. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، جرت المناقشة لأن المرأة أرسلت أطفالها الخمسة لرؤية الأب البيولوجي؛ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 4 و 6 و 8 و 12 تركوا بدون أمهم.

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. EFE

بعد ساعات، في منطقة العاصمة بارانكويلا، قتلت امرأة بسلاح ناري. وقعت الأحداث في حي ألتوس دي بيلين، حيث وجدوا الضحية التي تم التعرف عليها باسم أورورا سانشيز باوزا، 34 عامًا.

وذكرت السلطات أنه في هذه الحالة، تم اعتراض المرأة من قبل رجال مسلحين على دراجة نارية، أطلقوا النار عليها خمس مرات. وفقا للشهود، كان سانشيز يرتدي سترة سوداء وجينز أزرق ويحمل حقيبة وردية صغيرة. بعد الهجوم، تركت المرأة مع وجه مشوه في مواجهة جروح الرصاص.

حتى الآن هذا العام، تم الإبلاغ عن ست حالات قتل نسائية في مقاطعة أتلانتيكو. في نهاية مارس، تم الإبلاغ عن وفاة ياسلي كارولينا أورتيغا باستيدا، التي طعنت أيضا من قبل شريكها الرومانسي بعد شجار، في حي لاس أميريكاس. بالنسبة لمقتل الإناث هذا، تم القبض على ويليام هيرناندو مولينا سوتو، الشريك الرومانسي للضحية.





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