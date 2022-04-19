«إنهم يبدون مهزومين تمامًا»: هكذا سخر نورونيا من قادة Va por México

CAMPECHE, CAMPECHE, 15SEPTIEMBRE2021.- Layda Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional de Campeche en el Congreso del Estado, luego de esto se dirigió a la Plaza de República en donde expresó que "Campeche formará parte de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo mejor para los pobres”, además añadió que “apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario; educación, combatiremos la violencia contra las mujeres, salarios dignos para los policías, y los abogados de oficio serán los mejores y los mejor pagados, serán motivo de orgullo y dignidad para defender a los más humildes y a los indígenas”. Como invitados acudieron Mario Delgado, presidente de Morena; Marcela Muñoz Martínez; ex directora de seguridad pública de la alcaldía Álvaro Obregón, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

تستمر ردود الفعل التي أعقبت التصويت على إصلاح الكهرباء في مجلس النواب في الظهور يوم الاثنين 18 أبريل، كما كان الحال بالنسبة للنائب الفيدرالي لحزب العمل (PT)، جيراردو فرنانديز نورونيا، الذي سدى الوضع.

وهو أنه على الرغم من حقيقة أن المعارضة ادعت أنها فازت في المناظرة يوم الأحد الماضي، 17 أبريل، سخر petista من التعبير الذي كان لدى جميع قادة ائتلاف VA من قبل المكسيك (PAN, PRI و PRD) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه يوم الاثنين.

«إنهم يبدون ممتلئين، مهزومين تمامًا»، كانت الكلمات التي سخر منها مشرع ماركو كورتيس - زعيم حزب العمل الوطني (PAN) - أليخاندرو مورينو - زعيم الحزب الثوري المؤسسي (PRI) - وجيسوس زامبرانو - زعيم حزب الثورة الديمقراطية (PRD) -.

ومع ذلك، فإن وجهة نظره لم تتوقف عند هذا الحد، حيث استمر في هجائه ودعا panist باسم ناركو كورتيس، و PRI مثل ألغريتو مورينو و Perredist مثل خيسوس هورتيرا.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

وقعت الصورة التي سخر منها النائب الاتحادي خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه الائتلاف البرلماني Va por México، حيث أعلنوا أنهم تخلوا عن الجلسة التي تم فيها الإصلاح إلى قانون التعدين الذي أرسلته AMLO يوم الاثنين.

في هذا الحدث، أشارت نائبة PAN سيسيليا باترون إلى أن المجموعات البرلمانية الثلاث قررت عدم المشاركة في المناقشة لأن حركة التجديد الوطني (مورينا) وحلفائها لم يسمحوا بمناقشة متعمقة.

كما أشار إلى أنه، من وجهة نظره، كانت مبادرة لم تدفع إلا لخطاب الحكومة الفيدرالية، لأن الليثيوم مملوك بالفعل للدولة المكسيكية.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

وفي الوقت نفسه، أعرب خورخي روميرو هيريرا، منسق مقعد PAN في سان لازارو، عن عدم رضاه عن أداء حزب الكرز، حيث اتهم بأنه انتقام لأنه لم تتم الموافقة على الإصلاح الكهربائي يوم الأحد الماضي.

ومع ذلك، في ذلك الوقت، أعلن أنه في الأيام القليلة المقبلة سيقدم التحالف اقتراحًا لمنحهم المزيد من الوقت لتقييم الاقتراح؛ ومع ذلك، لم يحدث هذا.

«الحزب الحاكم لا يتجاوز هزيمته أمس في تصويت #ReformaEléctrica، لذلك يعطي فرصة مع #LeyMinera. #VaXMéxico سيقدم اقتراحًا إيقافًا ضد المبادرة للحصول على الوقت لتقييمها»، كتب روميرو على حسابه الرسمي على تويتر.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

كما ذكرنا، لا يمكن تنفيذ تصرفات المعارضة، لأن اقتراح AMLO تمت الموافقة عليه بسرعة في الجلسة العامة لمجلس النواب عندما وصل إلى أغلبية بسيطة.

مع تصويت 298 لصالح، 197 امتناع عن التصويت وصفر ضد، سيكون للدولة المكسيكية صلاحيات فريدة من نوعها للاستكشاف والاستغلال والتصنيع والاستخدام المتكامل للليثيوم.

الآن بعد أن استمر في العملية التشريعية، سيناقش مجلس النواب المواد المحجوزة، ثم يتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ للجمهورية من أجل التصديق على هذه المبادرة بمشروع مرسوم.

استمر في القراءة: