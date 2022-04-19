«إنهم لا يتغلبون على هزيمتهم»: أدان نواب PAN السرعة في التصويت على قانون التعدين الخاص بـ AMLO

خورخي روميرو هيريرا، منسق مقعد حزب العمل الوطني (PAN) في مجلس النواب، اندلع ضد المجموعات البرلمانية للتحول الرابع للموافقة على قانون التعدين بدون مناقشة.

قبل الموافقة على المبادرة التي أرسلها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، أوضحت PAN، برفقة قادة الثورة المؤسسية (PRI) والثورة الديمقراطية (PRD)، أنهم سيصوتون بالامتناع وفقًا لذلك بسبب الطريقة التي كانت بها العملية التشريعية قدم.

وعلى نفس المنوال، أشار بانيستا إلى أن العمل كان نوعًا من الانتقام من جانب «الحزب الحاكم»، لأنه في اليوم السابق لم يحصلوا على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاح الكهربائي.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

بالإضافة إلى ما سبق، ندد بأن كلا من مورينا، حزب العمال (PT) وحزاب عالم البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM)، لم يرغبوا في مشاركة الرأي بشكل كامل مع بقية أعضاء الهيئة التشريعية LXV.

وقال بانيستا لوسائل الإعلام: «لم يرغبوا في إخبارنا بهذا الرأي وبغض النظر عن مضمونه ومحتواه، فهم مخطئون إذا اعتقدوا أننا في المعارضة سنرد على النزوة والنزوة والوقت الذي يريدونه، لذا بادئ ذي بدء».

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

وفي الوقت نفسه، خلال الجلسة العامة وأثناء مناقشة التعديلات على قانون التعدين، أشار المشرع أنوار روبرتو عازار فيغيروا إلى أنه، من منظور الحزب الأزرق والأبيض، هو الحفاظ على إرادة رجل واحد: رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال خطابه، حكم بأن الرئيس المكسيكي أوضح أنه إذا لم يتمكن من «الفوز» في المجال التشريعي، فإنه يريد «انتزاع» ذلك.

وأخيرا، دعا المشرعين 4Q إلى عدم التصرف مثل المتعصبين، ولكن لتأكيد دورهم كممثلين شعبيين أنهم.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

وكان منتقد آخر للوضع هو نائب رئيس مجلس إدارة مجلس النواب، سانتياغو كريل، الذي شكك في الفرق بين إصلاح الكهرباء وقانون التعدين.

وأشار إلى أنه في الحالة الأولى كانت المناقشة تستغرق أكثر من سبعة أشهر؛ في حين أن تعديلات هذا اليوم لم تكن في جلسة عامة أو 24 ساعة، لذلك أشار إلى أنها ستكون تغييرات دون أي تحليل.

وأخيرا، أشار إلى أن المناقشات في كونغرس الاتحاد يجب أن تمر دائما بعملية نقاش ومراحل خاصة بها؛ بيد أنه أكد من جديد أن ذلك غير ممكن لأن «مورينا لا تريد المناقشة».

«مع إصلاح الكهرباء، مرت أكثر من 7 أشهر من التحليل ولم ترغب مورينا في المناقشة. الآن يريدون في المسار السريع الموافقة على الإصلاح القانوني دون أي تحليل. يجب أن يتطلب أي نقاش دراسة والامتثال للمراحل التشريعية».

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

وأخيراً، أشارت سيسيليا باترون، الأمينة العامة لـ PAN، إلى أن المجموعات البرلمانية المعارضة الثلاث قررت ألا تكون في المناقشة لأن حركة التجديد الوطني (مورينا) وحلفائها لم يسمحوا بمناقشة متعمقة.

كما أشار إلى أنه، من وجهة نظره، كانت مبادرة لم تدفع إلا لخطاب الحكومة الفيدرالية، لأن الليثيوم مملوك بالفعل للدولة المكسيكية.

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