تعهدت الولايات المتحدة بعدم اختبار الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية

U.S. Vice President Kamala Harris departs from Vandenberg Space Force Base in Lompoc, California, U.S. April 18, 2022. REUTERS/Mike Blake

تعهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بعدم اختبار الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها بعد أن انتقدت مثل هذه التجارب التي أطلقتها روسيا والصين في السنوات الأخيرة.

الإعلان الذي أصدرته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يجعل الولايات المتحدة أول دولة في العالم تحظر مثل هذه الاختبارات، والتي نفذتها العديد من القوى حتى الآن لتدمير أقمارها الصناعية وأجهزتها في الفضاء.

وقال هاريس خلال زيارة لقاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا: «هذه التجارب متهورة وغير مسؤولة، وهي تعرض للخطر العديد من الأشياء التي نقوم بها في الفضاء».

وأضاف نائب الرئيس: «سنعمل مع دول أخرى لتحويل هذا إلى معيار دولي جديد، للسلوك المسؤول في الفضاء».

وبالتالي تسعى الولايات المتحدة إلى التناقض مع روسيا، التي في نوفمبر الماضي، عند اختبارها باستخدام صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، ولدت «نفايات خطرة» تعرض محطة الفضاء الدولية «للخطر»، ثم ندد حلف شمال الأطلسي.

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

وقال هاريس انه وفقا لقيادة الفضاء الامريكية فان الاختبار الروسى ولد اكثر من 1600 قطعة من الحطام التى «ستدور الان حول الارض لسنوات او حتى عقود».

واضاف نائب الرئيس ان البنتاجون يقدر انه ما زال هناك 2800 قطعة اخرى من الانقاض الناتجة عن تجربة صاروخية اخرى مضادة للاقمار الصناعية اجريتها الصين قبل 15 عاما بهدف تدمير قمر صناعى قديم للطقس.

روسيا والصين والهند والولايات المتحدة هي الدول الأربع في العالم التي دمرت حتى الآن أقمارها الصناعية الخاصة في اختبارات من هذا النوع.

حدث آخر واحد نفذته الولايات المتحدة في عام 2008، عندما أطلقت صاروخًا تكتيكيًا على قمر صناعي تجسس أمريكي كان يندفع إلى الأرض وكان من الممكن أن تتسبب غاثاته السامة في إلحاق الضرر بالسكان.

وأكدت الحكومة الأمريكية أن هذه المخاطر التي يتعرض لها سكان الأرض تميز اختبارها عن اختبار الصين وروسيا، التي تتهمها بتطوير مثل هذه التكنولوجيا للحد من تقدم أمريكا في الفضاء وربما لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية في المستقبل.

«قطعة من خردة الفضاء بحجم كرة السلة، والسفر بسرعة (بسرعة) آلاف الأميال في الساعة، يمكن أن تدمر قمر صناعي. حتى النفايات بحجم حبة الرمل يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة, أكد هاريس يوم الاثنين.

في عام 2019، أنشأت الولايات المتحدة قيادة البنتاغون مخصصة للعمليات الفضائية لمواجهة قوة الصين وروسيا في هذا المجال، والتي يعتبرها المزيد والمزيد من الخبراء ساحة معركة بين القوى العظمى.

(مع معلومات من EFE)

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