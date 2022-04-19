ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تحاول السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

قالت القوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء إن القوات الروسية تحاول الحصول على «السيطرة الكاملة» على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد, بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن موسكو شنت هجومها على نطاق واسع في دونباس.

وقال الأركان العامة للجيش الأوكراني: «يحاول العدو الروسي مواصلة العمليات الهجومية في منطقة العمليات الشرقية لإقامة السيطرة الكاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك الحفاظ على ممر بري مع شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا».

وأكد في رسالة على حسابه الرسمي على فيسبوك أن «الجهود الرئيسية للعدو تركز على كسر دفاعات القوات الأوكرانية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول».

كما أكد أن «الهجمات الصاروخية والقصف ضد أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا لا تتوقف» وأشار إلى «تصعيد» هذه الهجمات في غرب البلاد يوم الاثنين، عندما تعرضت مدينة لفيف للهجوم.

كما أشارت القوات المسلحة الأوكرانية إلى أن موسكو «تواصل إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا من المناطق الوسطى والشرقية من روسيا». وقالوا: «جنبا إلى جنب مع الوحدات القتالية، نقل وحدات الدعم». وعلى هذا المنوال، أكدوا أن القوات الروسية «تنشر مراكز لوجستية وتنشئ قواعد ميدانية لإصلاح وتجديد المعدات التالفة».

من ناحية أخرى، قاموا بتفصيل أن «العدو الروسي يواصل حجب مدينة خاركيف جزئيًا» وأضافوا أنه «في منطقة إيزيوم، يقوم العدو الروسي بعمليات هجومية على الضفة الغربية لنهر سيفرسكي دونيتس».

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

كما نددت أوكرانيا بأن بيلاروس «تواصل استخدام أراضيها ومغادرتها لقصف الأراضي الأوكرانية ولمهام التعرف على الأشياء على الأراضي الأوكرانية». «نحن نؤمن بالقوات المسلحة لأوكرانيا. دعونا نفوز معًا. المجد لأوكرانيا»، وقال انه برشام.

وقال زيلينسكي يوم الاثنين إن «القوات الروسية بدأت المعركة من أجل دونباس، التي كانت تستعد لفترة طويلة». واضاف ان «قدرا كبيرا من القوات الروسية تركز على هذا الهجوم».

«لا يهم عدد رجال الجيش الروسي الذين يجلبون إلى المنطقة. سنواصل القتال والدفاع عن أنفسنا. سنستمر في القيام بذلك كل يوم. لن نتخلى عن او نتخلى عن اى شىء اوكرانى، ولكننا لسنا بحاجة الى اى شىء ليس لنا ايضا».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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