الوقت الذي منعت فيه ماريبيل غوارديا أندريس غارسيا من الذهاب إلى السجن: «كنت سأقتل المخرج»

تتمتع ماريبيل غوارديا وأندريس غارسيا بصداقة طويلة الأمد، ومع ذلك، كان هذا الاتصال مؤخرًا موضع تساؤل لأن الممثل أكد أنه كان من الصعب العمل مع ممثلة Corona de lágrimas 2 لفترة من الوقت.

قبل أسبوعين، قال غارسيا لـ Sale the Sun أنه ليس كل شيء كان عسلًا على رقائق مع شريكه.

«كان لديها فكرة أخرى عن ما كان عليه هذا العمل السينمائي وكان لدينا بضع مناقشات لأنني كنت أعرف بالفعل أكثر مما فعلت، وقالت انها قد قدمت بالفعل 20 أو 30 فيلما، وقد أخرجت بالفعل 4 أو 5 وأنتجت سبعة أو ثمانية، لذلك من الواضح أنها تعرف أكثر (...) كانت جميلة جدا، جميلة ولا تزال جميلة، ولكن لا يمكنك السماح للوسيم والجميلة تفعل ما يريدون في فيلم سواء، أليس كذلك؟ «قال.

وبسبب هذا، في هذه المناسبة، لم تنتهز ماريبيل غوارديا الفرصة للتحدث عن تصريحات أندريس فحسب، بل أخبرت أيضًا كيف أن علاقتها مع ممثل امتياز المحبة كانت إلى النقطة التي منعت فيها الفنانة من الالتزام جريمة قتل.

Maribel Guardia tiene una amplia trayectoria (Foto: Cuartoscuro) Miguel Dimayuga | Miguel Dimayuga

في مقابلة مع TVyNovelas, ممثلة المسلسلات مثل عائلة محظوظة, فتاة من قلبي أو فتاة إيطالية تأتي للزواج أخبرت أنها لا تعتبر نفسها شخصًا إشكالية وأكدت أن تفاعلها مع غارسيا كان دائمًا ودودًا للغاية.

«لم يسبق لي أن كان فرق معه أو مع أي شخص آخر، أنا لست متضاربا، على العكس من ذلك، كلما عملنا معا كان رجل نبيل»، بدأ.

في هذا الصدد، قالت ماريبيل غوارديا إنه في إحدى المناسبات، عندما كانا على حد سواء في تنظيم ثلاثة أزواج غير متساويين تدخلت حتى لا ترتكب صديقتها جريمة.

«في الواقع، مرة واحدة كنا في مسرحية انه سحب بندقية، وقال انه كان على وشك قتل المخرج! ، ولكن حصلت في الطريق. نعم، أنا مجنون وقلت، «أندريس!» فأجاب بأن لي فقط سمح لي أن أخبره بأشياء، وأنني الوحيد وأن الحقيقة كانت دائما إلهية معي».

El actor dijo cosas negativas de Maribel (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

قالت ماريبيل أيضًا إنها حظيت بتقدير كبير لأندريس غارسيا وأقرت بأنه يبدو رجلاً جذابًا للغاية.

وقال: «أنا أحبه كثيرا وأنا أحترمه، كان أندريس الرجل الأكثر وسامة في المكسيك ومع تلك الابتسامة التي تقول ما يريد، لا يهم».

فيما يتعلق بالبيانات التي وصفت فيها بأنها متضاربة، تعمقت المرأة الشهيرة في أن هذا لم يكن ممكنًا، لأنه عندما يبدأ شخص ما حياته المهنية الفنية لا يمكن أن يكون لديه مثل هذه المواقف.

La actriz dijo que no era conflictiva (Foto: EFE/Maribel Guardia)

«هذا صحيح (أنا أتوافق بشكل جيد مع الجميع) وأكثر من ذلك في ذلك الوقت عندما كنت قد بدأت للتو، لأنه على مر السنين كنت جعل اسما لنفسك، كنت تعرف الناس ولديك الفرصة لإعطاء رأيك، ولكن عندما تبدأ مهنة لا يمكنك حتى فتح فمك،» قال.

لم تستبعد ماريبيل غوارديا أن تصريحات غارسيا تركتها مذهولة، لكنها أعطت الأولوية للمدة التي استغرقوها للتعرف على بعضهم البعض.

وقال: «الحقيقة هي أنني فوجئت بأنه قال ذلك، لكنني لا أهتم، لأنني أحبه كثيرا وأعلم أنه على الرغم من أن لديه شخصيته فهو رجل جيد ورائع ولدي ذكريات جميلة عنه».

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