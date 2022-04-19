رد فعل الركاب في الولايات المتحدة لمعرفة تعليق الاستخدام الإلزامي للأقنعة على الطائرات

يقوم طيار طائرة بإبلاغ الركاب بالإجراء الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة بالاستخدام غير الإلزامي للأقنعة في المطارات أو الطائرات.

تم إبلاغ مجموعة من الركاب الذين كانوا على متن طائرة في الولايات المتحدة من قبل الطيار بالإجراء الذي اتخذه مؤخرًا قاض اتحادي من ذلك البلد حيث يتم القضاء على الاستخدام الإلزامي للقناع لمنع عدوى COVID-19، سواء في المطارات أو في كابينة الطائرات.

وقال قائد الطائرة لكل الحاضرين: «تعلن حكومة بايدن أن إدارة أمن النقل لم تعد تفرض الاستخدام الإلزامي للأقنعة في جميع المطارات الأمريكية أو على متن الطائرات».

على الفور، لم يكن رد الفعل طويلاً في المستقبل وبدأ الركاب في الاحتفال بالتصفيق وصيحات الاحتفال. من بين hubbub تسمع شخصًا يصرخ: «أخيرًا!» ، بينما يقوم البعض بإزالة القناع داخل المقصورة والبعض الآخر تركه.

ألغى القاضي الفيدرالي في فلوريدا التفويض الوطني لارتداء أقنعة تغطي الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى لتجاوزسلطة مسؤولي الصحة الأمريكيين, بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.

قرار الاثنين لقاضية المقاطعة الفيدرالية كاثرين كيمبال ميزيل في تامبا, عينه الرئيس السابق دونالد ترامب, قال أيضًا إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فشلت في تبرير قرارها بشكل غير لائق ولم تتبع القواعد المناسبة.

وفى حكمها المكون من 59 صفحة قالت ميزيل ان العلاج الوحيد هو تجاوز القاعدة تماما لانه سيكون من المستحيل انهائها بالنسبة للمجموعة المحدودة من الاشخاص الذين عارضوها فى الدعوى.

وكتب: «لأن نظامنا لا يسمح للوكالات بالتصرف بشكل غير قانوني، حتى في السعي لتحقيق غايات مرغوبة، تعلن المحكمة أنه غير قانوني وتلغي تفويض القناع».

احتفل الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بهذه الخطوة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

«إنه لأمر رائع أن ترى قاضيًا فيدراليًا في فلوريدا يتبع القانون ويرفض مشروع قانون بايدن بشأن ارتداء القناع الإلزامي أثناء النقل. يستحق كل من موظفي الخطوط الجوية والركاب وضع حد لهذا البؤس»، قال الحاكم من خلال حسابه على تويتر.

مدد مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا تفويض القناع، الذي انتهى يوم الاثنين، حتى 3 مايو للسماح بمزيد من الوقت. لدراسة البديل الفرعي omicron BA.2 لفيروس كورونا المسؤول الآن عن الغالبية العظمى من الحالات في الولايات المتحدة.

كان متطلبات القناع للمسافرين موضوع أشهر من الضغط من قبل شركات الطيران، التي حاولت وضع حد لها. جادل الناقلون بأن مرشحات الهواء الفعالة على الطائرات الحديثة تجعل انتقال الفيروس أثناء الرحلة غير مرجح للغاية. كما حارب الجمهوريون في الكونغرس لإنهاء التفويض.

في الأسبوع الماضي، مددت حكومة الرئيس جو بايدن لمدة أسبوعين النظام الوطني الذي يتطلب ارتداء قناع في وسائل النقل العام مع مراقبة زيادة حالات COVID-19.

عندما قامت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، المسؤولة عن ضمان الامتثال للأمر على الطائرات والحافلات والقطارات والمحطات الطرفية الخاصة بها، بتمديد المتطلبات الشهر الماضي، قالت إن مركز السيطرة على الأمراض يأمل في تطوير استراتيجية أكثر مرونة لاستبدال الأمر. وطني.

يعد ترتيب ارتداء القناع أكثر الآثار وضوحًا للقيود المفروضة على السيطرة على الوباء وربما الأكثر إثارة للجدل. تُعزى الزيادة الأخيرة في الحوادث المسيئة والعنيفة أحيانًا على الطائرات إلى نزاعات حول استخدام الأقنعة.

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