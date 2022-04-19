ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 8.5 في المائة في عام 2022 والاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 في المائة

FILE PHOTO: Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff/File Photo

سوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، تحت عقوبات واسعة منذ بداية الغزو في أواخر فبراير، بنسبة 8.5٪ هذا العام، وأوكرانيا بنسبة 35٪، وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الصادرة يوم الثلاثاء.

وتمثل هذه الأرقام على التوالي 11.3 و 38.5 نقطة مئوية أقل مما كانت عليه في توقعات يناير التي أعطت روسيا نموا بنسبة 2.8٪ وأوكرانيا 3.5٪ في عام 2022.

ويؤكد صندوق النقد الدولي عدم اليقين بشأن التوقعات لأوكرانيا لأنه «من المستحيل الحصول على بيانات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد». ولكن في مواجهة الأضرار الهائلة في البنية التحتية وملايين النازحين، تحذر المنظمة من أن الانكماش سيكون «قويًا جدًا».

وحذر واضعو التقرير من أنه «حتى لو انتهت الحرب قريبا، فإن الخسائر في الأرواح وتدمير رأس المال المادي وهروب المواطنين ستعيق إلى حد كبير النشاط الاقتصادي لسنوات عديدة».

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina cerca de un edificio residencial destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariúpol, Ucrania. 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

أما بالنسبة لروسيا، فإن «العقوبات التجارية والمالية، بما في ذلك استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي Swift وحظر الوصول إلى أصول البنك المركزي، سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي»، كما يقولون.

بعد انخفاضه بنسبة 60٪، عاد الروبل إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت قبل الغزو.

لكن رحيل الشركات الأجنبية من روسيا يؤثر على العديد من الصناعات، مثل الطيران والنقل الجوي والتمويل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة.

«لذلك، لا تزال التوقعات قاتمة»، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo REUTERS

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان ثقة المستثمرين سيؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمار والاستهلاك الخاصين، وهو ما لا يمكن إلا أن «يقابله جزئيا نفقات الميزانية».

ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق انكماش حاد في الاقتصاد الروسي في عام 2022 وتراجع آخر في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3٪ في عام 2023.

يحذر صندوق النقد الدولي من أن التأثير قد يكون أكبر إذا كانت بعض الاقتصادات، مثل ألمانيا، «تنفصل» عن الطاقة الروسية. تستورد ألمانيا كمية كبيرة من الغاز والفحم والنفط الروسي.

لا تقدم المؤسسة توقعات لعام 2023 لأوكرانيا بالنظر إلى درجة عدم اليقين.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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