نددت IAPA بأن التهديدات ضد الصحفيين مستمرة في فنزويلا

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

قالت رابطة الصحافة الأمريكية (IAPA) يوم الثلاثاء أنه في الأشهر الستة الماضية في فنزويلا، كانت هناك مداهمات مستمرة وتهديدات واضطهاد للصحفيين الذين يحققون في قضايا الفساد من قبل كبار المسؤولين في نظام تشافيستا.

وأشارت الرابطة، في تقريرها المؤقت، الذي ينبغي الموافقة عليه في اجتماع منتصف العام الذي بدأ اليوم، إلى أن حالات العنف الجسدي والتهديدات والهجمات ضد الصحفيين الذين يغطون الانتخابات الإقليمية والمحلية التي جرت في نوفمبر الماضي تمت إضافتها أيضا من قبل الشرطة والسلطات العسكرية «المسلحة و الجماعات شبه العسكرية و التي تنظمها الحكومة».

«إن مصادرة مرافق El Nacional حدثت مع وقاحة نظام قضائي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية. ويتبع القضاة تعليمات مباشرة من ديوسدادو كابيلو، ويتابعون أي إجراء قانوني».

كما أشار إلى أن الدعوى الجنائية ضد وسائل الإعلام الفنزويلية لم تصل إلى حكم قط وتم إيقافها في جلسة التوفيق، ولكن «الإجراءات الاحترازية تستمر بعد خمس سنوات».

وأضاف أن «المحاكمة المدنية التي أدت إلى منح تعويض بقيمة 13 مليون دولار تمت دون حكم جنائي أو تبرير للمبلغ النهائي المذهل».

Periodistas en la sala de prensa del periódico El Nacional de Venezuela (REUTERS/Manaure Quintero/Archivo) REUTERS

وذكرت الرابطة أن إجراء الجيش الذي أخذ المرافق «بأذرع طويلة وطرد جميع العمال تم دون أي إجراء قانوني أو قانوني».

واكد ان «تقييم (تقييم) هذه المنشآت بمبلغ 10 ملايين دولار لتسليم المبنى الى كابيلو كممتلكات خاصة كان غير منتظم».

وأشار إلى أنه في 7 فبراير، تم الانتهاء من منح مقر El Nacional إلى Cabello، والذي وصفته الصحيفة بأنه «مزاد قضائي غير منتظم وسري»، حيث أن «ملصقات المزاد التي يجب الإبلاغ فيها عن التاريخ والوقت والحد الأدنى للمبلغ علنًا لأولئك المهتمين تقديم عرضهم» وبدون وجود شهود.

وكان الهجوم الآخر الذي سجله IAPA هو حجب بوابات وسائل الإعلام مثل El Nacional و La Patilla و Efecto Cocuyo «بدون دعم قضائي، بطريقة تقديرية وتعسفية تماما».

وتابع أن هذا يحدث، وأصدر تعليمات لشركات الهاتف بتنفيذ الحصار، الذي يشمل شركات عبر وطنية مثل Telefónica، «التي تتجاوز مبادئها الخاصة بعدم انتهاك حقوق الإنسان».

يوم السبت، أكد المدير التنفيذي لـ IAPA ريكاردو تروتي لـ EFE أن بانوراما حرية الصحافة في أمريكا اللاتينية قد ساءت فقط، مع «شحذ القمع» للصحافة المستقلة و «العنف» ضد الصحفيين.

وفي الأشهر الستة الماضية، «ازداد وضع حرية الصحافة في المنطقة سوءا فقط»، مع سلسلة من السمات المهيمنة في السنوات الأخيرة مثل «العنف ضد وسائل الإعلام وقتل وسجن الصحفيين»، كما ندد تروتي.

(مع معلومات من EFE)

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