ونددت الرابطة بزيادة القمع والرقابة على الصحافة في كوبا وفنزويلا وبوليفيا والسلفادور

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

هذا الثلاثاء، بدأت جمعية الصحافة الأمريكية (IAPA) اجتماعها نصف العام. وخلال مؤتمر افتراضي، حذرت المنظمة من استمرار تزايد القمع والرقابة في بلدان مثل كوبا وفنزويلا وبوليفيا والسلفادور.

وكان المتحدث حول الوضع في الجزيرة هنري كونستانتين، محرر صحيفة لا المنشقة هورا دي كوبا، الذي اعتقل العام الماضي بعد الاحتجاجات الحاشدة في 11 يوليو ضد ديكتاتورية ميغيل دياز كانيل.

وقال الصحفي إن الصحفيين المستقلين العاملين حاليا في بلاده «لا تتجاوز 50 شخصا»: «إنها مجموعة معرضة لخطر الانقراض». إنه في السنوات الأخيرة كان هناك المزيد والمزيد من «المنفيين من النشطاء المستقلين والصحفيين».

واضاف «انهم يقولون لهم انهم اذا لم يرغبوا فى الذهاب الى السجن فعليهم مغادرة البلاد الى الابد».

وأوضح كونستانتين أن أكثر الصحفيين الكوبيين إزعاجًا في الوقت الحالي هو قانون العقوبات الجديد، الذي سيتم الموافقة عليه - دون استشارة عامة - في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأشار مدير لا هورا دي كوبا إلى أن القانون الجديد «يكرر الإدانات والتدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات السابق، القانون السوفياتي». بالإضافة إلى الحديث عن دعاية العدو وزيادة استخدام السجن مدى الحياة، فإنه يوسع استخدام عقوبة الإعدام إلى أربعة شخصيات إجرامية جديدة.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

واستشهد في عرضه بقضية Yoan de la Cruz، وهو شاب ليس صحفيًا ولكن اعتقلته قوات النظام الكوبي لكونه من أوائل من بثوا احتجاجات 11 يوليو في سان أنطونيو دي لوس بانيوس على وسائل التواصل الاجتماعي. لمشاركة هذه الصور، حصل على ست سنوات في السجن «بسبب الفوضى والازدراء».

ومنذ الاحتجاجات الواسعة النطاق، تتهم السلطات الديكتاتورية جميع الذين يدعون إلى مظاهرات سلمية بـ «التحريض على ارتكاب جرائم». واضاف ان «المواطن الذي يحتج يواجه خطر اتهامه بالاضطراب العام».

وذكر كونستانتين أنه في كل تاريخ وطني، تخضع شوارع الجزيرة لحراسة مشددة من قبل قوات النظام لمنع تعبئة المجتمع المدني.

في وقت سابق، أشارت الرابطة في تقريرها المؤقت نصف السنوي إلى أن القمع هو «الوباء الأكثر تأثيرا» على كوبا، وحذر من أنه في النصف الأخير من العام «انتعشت» مع «الإدانات الشديدة» للمتظاهرين للاحتجاجات. بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من ميامي مقراً لها، فإن حرية التعبير في الجزيرة «ضعيفة»، وهي مؤطرة داخل مجتمع «بدون راحة» وفي بيئة «معادية».

دولة أخرى عانت من القمع والرقابة الوحشية لسنوات هي فنزويلا، حيث تطبق ديكتاتورية نيكولاس مادورو استراتيجيات تشبه إلى حد كبير تلك التي يستخدمها نظام كاسترو.

تحدث ميغيل هنريكي أوتيرو، رئيس ومحرر صحيفة El Nacional، عن الوضع في فنزويلا خلال المؤتمر الافتراضي. كما قال، «فنزويلا بلد خارج لحرية التعبير». «يكتشف الفنزويليون ما يحدث من خلال قناة الدولة، وبعض وسائل الإعلام التي لا تزال هناك». علاوة على ذلك، فإن اتصال الإنترنت «محدود ومكلف للغاية».

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

لهذا السبب، أصبحت الشبكات الاجتماعية أداة «أساسية» للمدنيين في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالهجمات على حرية التعبير التي يرتكبها نظام تشافيستا، تحدث أوتيرو عن ثلاثة أنواع. أولاً، «الاعتداءات الجسدية المباشرة». وأشار إلى أن هذه الأنشطة تكثفت في نهاية العام الماضي في إطار الانتخابات الإقليمية. «أي شخص يقوم بالتصوير يتعرض لخطر التعرض للهجوم من قبل مجموعات تشافيستا أو الجماعات شبه العسكرية».

النوع الثاني من العدوان الذي حدده هو «استخدام النظام القضائي»: «إنه نظام يحاول أن يقول إن السجناء السياسيين لديهم جميع الأحكام، وأن النظام يتصرف، ولكن في الممارسة العملية النظام هو أداة خسيسة للسلطة التنفيذية. يتم سجن ما يقرب من 80٪ بسبب التدابير الاحترازية، دون أحكام».

وفي هذا الصدد، استشهد على سبيل المثال بحالة الصحيفة التي يرأسها، El Nacional، التي كان مقرها في كاراكاس مؤخرا. حظرت من قبل سلطات تشافيستا بعد دعوى قضائية من قبل ديوسدادو كابيلو. «لقد كان واضحًا جدًا. ادعاء تشهير كان بسبب ملاحظة تم نشرها، والتي قالت إن ديوسدادو كابيلو يجري التحقيق معه بتهمة الاتجار بالمخدرات. نشرت الكثير من الصحف ذلك أمامنا. لا تجري المحاكمة الجنائية، ولكن بدون حكم تم منحنا 13 مليون دولار كتعويض؛ لقد أخرجوا الأشخاص الذين عملوا في المرافق ببنادق طويلة، واستولوا على السلطة من المرافق».

ويستجيب الشكل الثالث والأخير للعدوان الذي أشار إليه أوتيرو «للقرارات التعسفية للنظام، التي لا تحظى بدعم قضائي، ولكنها أفعال تتخذها الدولة». على سبيل المثال، «حظر صفحات الويب». وفقا للصحفي، الشيء المستقل الوحيد المتبقي في فنزويلا هو صفحات الفنزويليين في الخارج.

«النظام يأمر شركات الهاتف بحجب كل هذه الصفحات. عدد الصفحات المحظورة كبير. يفعلون الشيء نفسه مع الصفحات التي يعتقدون أن الفنزويليين لا ينبغي أن يراها مثل Infobae, CNN... يجب ان نسأل شركات الهاتف، التي العديد منها من الشركات متعددة الجنسيات، لماذا تفعل ذلك، اذا لم يكن هناك حكم من المحكمة» .

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

إحدى الدول التي ارتبطت مرة أخرى ارتباطًا وثيقًا بالديكتاتوريات مثل تلك الموجودة في كوبا وفنزويلا هي بوليفيا. وقال خورخي كاراسكو، نائب رئيس الرابطة الوطنية للصحافة، إن «الوضع في البلاد معقد ويتبع الاتجاه في المنطقة».

وحذر في عرضه من أنه منذ وصول لويس آرسي إلى السلطة، زادت القيود والاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام. وبالمثل، فإن القيود المفروضة على تغطية بعض الأفعال آخذة في الازدياد. وكمثال على ذلك، استشهد بقضية المحاكمة ضد الرئيس السابق جانين أنيز، التي تم فيها استبعاد العديد من وسائل الإعلام والصحفيين، «على أساس أنهم لم يقدموا اعتمادات».

كما ندد كاراسكو بزيادة الخطب التي تسعى إلى وصم الصحافة. كما قال، «تسعى السلطات طوال الوقت إلى تشويه سمعة وسائل الإعلام»: «يقولون شيئًا لا يعجبهم، يجعلهم غير مرتاحين، ويبدأون على الفور في إلقاء اللوم على الصحافة».

من جانبه، انتقد «الاستخدام التمييزي للإعلان الحكومي الذي يذهب فقط إلى وسائل الإعلام التي تنظر إليها الحكومة بشكل جيد»: «وسائل الإعلام المستقلة، التي تعتبر غير مريحة، لا تتلقى فقط الهجمات، والوصم، ولكن لا تتلقى شيئا من الإعلانات».

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

وقال فابريسيو التاميرانو، مدير صحيفة إل دياريو دي هوي في السلفادور، إنه في حين أن هناك دولًا أكثر تعقيدًا مثل نيكاراغوا وفنزويلا، فإن السلفادور تسير على نفس طريق «القمع والتطويق القانوني والمخاطر».

وأكد الصحفي أن بلاده لم تشهد قط وضعا مثل الوضع الحالي بموجب تفويض نجيب بوكيلي، وحذر من أن هناك اعتقالات «وشيكة» ضد الصحفيين للتحقيق في قضايا مختلفة من الفساد.

كما أوضح، فإن المخطط القانوني الحالي «يجعل ذاتية من يتم القبض عليه، لأي أسباب، دون أي وثائق، وتحت عدم الكشف عن هويته من اتهام الأصوات». و أشار, من جانبه, إلى أن لجنة حقوق الإنسان أدانت مؤخرا سلسلة من القوانين الغامضة التي تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ تدابير قمعية ضد و سائط الإعلام.

استمر في القراءة:



