رد فعل شاكيرا العاطفي على تكريم كارول جي لها في كواتشيلا

كان عرض كارول جي واحدًا من أكثر العروض التي تم الإشادة بها في مهرجان Coachella 2022 الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي وسيستمر حتى يوم الأحد المقبل 24 أبريل. على الشبكات الاجتماعية، أشاد المئات من أتباع la bichota بعرضها التقديمي، حيث لم تقم فقط بأداء أفضل ذخيرتها، ولكنها انتهزت الفرصة أيضًا للإشادة بالعديد من الفنانين اللاتينيين الذين تجاوزوا موسيقاهم من خلال الأغاني التي هي حاليًا أناشيد.

كانت شاكيرا واحدة من الأبطال في الإشادة التي قدمتها la paisa، لأنها في منتصف حفلتها اغتنمت الفرصة لاستحضار بارانكويليرا من خلال الأيقونة «الوركين لا تكذب»، وقبل الأوتار الأولى، احتفل الحاضرون في الحدث بهذا الغلاف وكذلك تلك التفسيرات من شخصيات مثل J Balvin, دادي يانكي, لويس فونسي وسيلينا كوينتانيلا.

في 45 دقيقة، فاجأ كارول جي مئات المشاهدين الذين شاهدوا مجموعته الحية، ليس فقط من نادي إمباير بولو في كاليفورنيا ولكن أيضًا من يوتيوب، حيث أبهر عشرات الآلاف الآخرين بتدريجه. لدرجة أنه حتى شاكيرا نفسها احتفلت بالإشادة التي قدمها مواطنها.

من خلال تريل، أدرك الفنان ما قام به البايسا ولم يتردد في الشعور بالفخر به: «فخور بك كارول جي، في كواتشيلا!! شكرا لك على المودة! تهانينا واستمر في الطيران عالياً!»

سرعان ما أصبح هذا المنشور شائعًا على هذه المنصة، ولم يتردد أتباع كلا المطربين في طلب تعاون موسيقي بين الاثنين.

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«التعاون بينكما كما الكولومبيين العظماء، نود ممتازة، يمكن أن يكون بسهولة ضربة كبيرة»؛ «يمكنك بسهولة جعل أفضل تعاون الإناث اللاتينية في كل العصور»؛ «بورفا يحثنا على التعاون بين الملكات» و «سقسقة الأكثر توقعا من اليوم في كولومبيا»، كانت مجرد بعض من ردود الفعل المعلقة.

A través de un trino, Shakira agradeció el homenaje que le hizo Karol G en el festival Coachella FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@shakira)

لكن الثناء على كارولينا جيرالدو - الاسم الأول للبايسا - لم ينته عند هذا الحد، حيث خصص حساب كواتشيلا الرسمي وظيفة للمرأة الكولومبية: «إنها لا يمكن وقفها»، كتبت مع صورتين لبرنامجها الذي لا ينسى.

Mensaje de Coachella destacando la presentación de Karol G FOTO: Vía Twitter (@coachella)

فنانات أخريات تميزت في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من المهرجان

جاء صيف مليء بالفتيات مقدما إلى صحراء كاليفورنيا، حيث بالإضافة إلى كارول جي، سيطر فنانون آخرون مثل ميغان ثي ستاليون، أنيتا، دوجا كات، بابلو فيتار على المشهد ودفعوا أتباعهم إلى الجنون.

«السيدات، إذا كنت تحب جسمك جعل الضوضاء»، سألت مغني الراب الاستفزازي والمتحدى ميغان ثي ستاليون.

من جانبها، هزت دوجا كات المغرية رأسها، وأدرجت الألعاب النارية ودعت الشيطان الذي لعب في زميلها مغني الراب ريكو ناستي إلى المسرح، وتقدم عرضًا مليئًا بالتألق مع حركات الرقص الموحية وإصدارات الروك من أغانيها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Pabllo Vitar أول فنانة ملكة لاتينية تشارك في هذه العطلة.

ترتدي المغنية وراقصيها بدلة قصيرة لامعة من قطعتين ومغطاة بسترة، وأطلقت العنان لهذيان الأشخاص الذين ملأوا مرحلة غوبي، وهي واحدة من سبعة منتشرين في نادي إمباير بولو، حيث تقام كواتشيلا.

غنى Vittar باللغتين الإسبانية والبرتغالية، لكنه خاطب الجمهور باللغة الإنجليزية. وقالت قبل وقت قصير من منتصف أدائها، وبدأت تحية دائمة، وبالمناسبة اغتنمت الفرصة لتشكر كواتشيلا على إدراجها في تشكيلة الفنانين: «اسمي بابلو فيتار وأنا ملكة جر برازيلية».

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