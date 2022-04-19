أكد سيرغي لافروف أن روسيا بدأت هجومها الواسع النطاق لاحتلال شرق أوكرانيا

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء ان المرحلة القادمة من الحملة العسكرية الروسية فى اوكرانيا بدأت، مع التركيز على «التحرير الكامل» لمنطقتى دونيتسك ولوهانسك الموالين لروسيا.

«تهدف العملية في شرق أوكرانيا، كما تم الإعلان عنها بالفعل، إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وقال في مقابلة مع شبكة تلفزيون الهند توداي التي بثتها وزارته ان «هذه العملية ستستمر، وتبدأ المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة».

وأضاف لافروف، أول مسؤول كبير في روسيا يؤكد علناً أن معركة روسيا العظيمة من أجل دونباس قد بدأت «ويبدو لي أن الآن ستكون لحظة مهمة في هذه العملية الخاصة».

وكانت القوات المسلحة الاوكرانية قد ذكرت فى وقت سابق يوم الثلاثاء ان روسيا تحاول السيطرة الكاملة على منطقتى دونيتسك ولوهانسك بعد ان قال الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين ان موسكو شنت هجومها الواسع النطاق فى دونباس.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante su discurso nocturno, en el que dijo que la "Batalla de Donbas" ha comenzado, en Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2022. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters TV/Handout vía REUTERS via REUTERS

وقال الأركان العامة للجيش الأوكراني: «يحاول العدو الروسي مواصلة العمليات الهجومية في منطقة العمليات الشرقية لإقامة السيطرة الكاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك الحفاظ على ممر بري مع شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا».

وأكد في رسالة على حسابه الرسمي على فيسبوك أن «الجهود الرئيسية للعدو تركز على كسر دفاعات القوات الأوكرانية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول».

كما أكد أن «الهجمات الصاروخية والقصف ضد أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا لا تتوقف» وأشار إلى «تصعيد» هذه الهجمات في غرب البلاد يوم الاثنين، عندما تعرضت مدينة لفيف للهجوم.

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorren una calle de un pueblo, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania 18 de abril de 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko REUTERS

كما أشارت القوات المسلحة الأوكرانية إلى أن موسكو «تواصل إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا من المناطق الوسطى والشرقية من روسيا». وقالوا: «جنبا إلى جنب مع الوحدات القتالية، نقل وحدات الدعم». وعلى هذا المنوال، أكدوا أن القوات الروسية «تنشر مراكز لوجستية وتنشئ قواعد ميدانية لإصلاح وتجديد المعدات التالفة».

من ناحية أخرى، قاموا بتفصيل أن «العدو الروسي يواصل حجب مدينة خاركيف جزئيًا» وأضافوا أنه «في منطقة إيزيوم، يقوم العدو الروسي بعمليات هجومية على الضفة الغربية لنهر سيفرسكي دونيتس».

(مع معلومات من EFE و Europa Press)

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