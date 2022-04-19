لا ينظر Segob في مخطط الجرعة الرابعة ضد COVID-19، ولكن يمكن تطبيقه على أي شخص يحتاج إليه

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

أعلن وكيل وزارة الصحة، هوغو لوبيز جاتل، أن سياسة التطعيم التي تنفذها الحكومة لمكافحة جائحة COVID-19، لا تنص على مخطط تطعيم للجرعة الرابعة؛ ومع ذلك، يمكن تطبيقها على أي شخص يحتاج إليها بناءً على المشورة الطبية.

وأوضح المسؤول في 19 أبريل خلال المؤتمر الصباحي: «بسبب التوصيات الطبية، هناك أشخاص يُطلب منهم الحصول على جرعة إضافية تمثل الجرعة الرابعة».

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية أبريل، أعلن مدير ISSSTE، بيدرو زينتينو سانتايلا، أن هذا الشهر سيكون آخر من يتم تطعيمه ضد COVID-19، لذلك دعا الأشخاص الذين ليس لديهم بعد جدول التطعيم الكامل (والذي يتضمن ثلاث جرعات من واحد مناعي) لتلقي البيولوجية.

في رسالة نُشرت على صفحته على فيسبوك، قال المسؤول إنه عقد اجتماعًا مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تم فيه معالجة حالة الوباء في البلاد. وقال «لقد خرجنا عمليا من الموضوع مع معدل اقل بكثير».

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

أفادت وزارة الصحة (SSA)، من خلال البيان الفني اليومي، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين 18 أبريل، تم تسجيل 5 وفيات و 164 حالة جديدة من COVID-19 في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مع هذه الأرقام، تراكمت 5,727,832 إصابة و 323,949 إجمالي الوفيات الناجمة عن SARS-CoV-2 على الصعيد الوطني. بالإضافة إلى ما سبق، تم الإبلاغ عن 687,829 حالة مشتبه بها، 9301,642 سلبيًا، 4,058 أصولًا تقديرية و 15,717303 شخصًا تمت دراستها منذ بداية الطوارئ الصحية.

وفقا للبيانات الديموغرافية للوباء، تظهر الحالات المؤكدة غلبة في النساء بنسبة 52.1 في المائة. وفي الوقت نفسه، فإن متوسط العمر العام هو 38 سنة.

كما أشارت إلى أن باجا كاليفورنيا سور ومكسيكو سيتي هما الكيانات التي لديها أكبر عدد تقديري للحالات النشطة (مع تاريخ بدء آخر 14 يومًا بسبب مؤشر الإيجابية، حسب الكيان والأسبوع الوبائي). على الصعيد الوطني، هناك ما يقدر بنحو 3719 إصابة من هذا النوع.

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

على الرغم من تحقيق تغطية عالية على الصعيد الوطني بين السكان ذوي الأولوية من خلال تطبيق الأدوية المناعية، إلا أن الحكومة تواجه الآن يوم التطعيم للفتيات والفتيان، والذي من المتوقع أن يبدأ في مايو من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس نفسه، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، هو الذي أعلن صباح يوم 13 أبريل في المؤتمر الصباحي، أن تطبيق اللقاح على الأولاد والبنات من المرجح أن يبدأ من مايو.

ومع ذلك, بالنظر إلى الادعاءات بعدم وجود جرعات كافية للتطبيق الكامل والطلب من الأطفال, يمكن تمديد الإجراء.

في 19 أبريل، أعلن وكيل وزارة الصحة، لوبيز جاتل، أنه على الرغم من استثمار 78 مليون دولار، فإن آلية COVAX التابعة للأمم المتحدة (UN) لم تقدم بعد لقاحات الأطفال ليتم شراؤها وإرسالها.

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن أكثر من 79 مليون شخص لديهم حتى الآن جدول تطعيم كامل ضد COVID-19، أي 93٪ من أولئك الذين تلقوا الفيروس البيولوجي؛ وبدأ ستة ملايين 160 ألف 298 المخطط، وهو ما يعادل 7٪.

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