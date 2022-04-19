سرقة في منزل سيلفيا بينال: أخذ اللصوص مجوهرات مزيفة

هذا السبت 16 أبريل، كانت الممثلة الأولى سيلفيا بينال ضحية جريمة في منزلها، حيث كان لديها متعلقات مسروقة من إحدى الخزائن التي تحرسها فيها مقر إقامته الشهير في حي جاردين ديل بيدريغال في مكسيكو سيتي.

في الوقت الحالي، ألقت الشرطة القبض على ممرضة وقفال، أنابيل إس وأليخاندرو جي، بهدف تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى التحقيق في مشاركتهم المحتملة في الأحداث. كمية الأشياء المسروقة غير معروفة، والتي وفقا لسيلفيا باسكويل، ابنة الممثلة الرمزية، هي «مجوهرات الأزياء».

وفقًا لصحفي الجريمة كارلوس خيمينيز، فإن وزارة أمن المواطنين في العاصمة ومكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي يحققان بالفعل في القضية. كما نشر على حسابه على تويتر صورًا للاضطراب الذي بقي في الغرف بعد السرقة.

Según Pasquel, la actriz no fue notificada del robo sino hasta la noche del sábado, motivo que la entristeció Foto: Captura de pantalla

وهو أن موضوعًا غير معروف تمكن من خداع إحدى الممرضات الذين هم في رعاية سيلفيا بينال، بينما كانت الممثلة المخضرمة قد خرجت إلى اجتماع، وأخبرتها على الهاتف أن السيناتور السابق بحاجة إلى تسليم مجوهراتها لها في مركز تسوق بلازا سانتا تيريزا، إنشاء بالقرب من عنوان منزلك.

هكذا قالت سيلفيا باسكويل للصحافة:

«في يوم السبت التقطت أمي في الثالثة بعد الظهر لأنني أخذتها إلى وجبة تناولتها مع بعض الأصدقاء، لذلك غادرنا المنزل، وتوقفنا في السوبر ماركت لشراء بعض زجاجات النبيذ لأخذها إلى الحفلة. وصلنا إلى الاجتماع، نزلنا إلى والدتي وكان كل شيء أبًا جدًا، وهناك كنا نعيش معًا، وفجأة حوالي الساعة 4:30 وصلت الممرضة وأخبرتني أن الممرضة الأخرى قد أرسلت لها رسالة تخبرها أن أليخاندرو معينة قد تحدث تخبرها أنني أرسلته لالتقاط بعض الأشياء من والدتي «، بدأت الممثلة من Con el devil بين الساقين.

La emblemática casa del Pedregal de Silvia Pinal fue locación de la bioserie 'Frente a ti' (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

على الرغم من أن باسكيل أوعز إلى الممرضة المحتجزة بالفعل بعدم الاستماع إلى مكالمات الرجل، فإن المرأة، التي كانت تعمل في خدمة الأسرة لمدة ثلاثة أيام فقط، تم أخذ قفال لإجبار الخزنة، وبالتالي تكون قادرة على تسليم محتوياتها إلى الموضوع. الذي تم الاتصال به أليخاندرو.

«سرعان ما جاءت الممرضة مرة أخرى مع هاتفها لتريني رسالة حيث كنت لقطة شاشة لرقم هاتف، من الواضح أنه لم يكن هاتفي، كان لديه صورتي، وقالت 'سيلفيا باسكول' خطأ إملائي... «أخبره ألا يستمع إليه، ولا يفتحه لأي شخص ولا يعطي أي شيء، وأنني لم أرسل أي شيء إلى المنزل من أمي من أجل لا شيء»، قالت الممثلة، التي بحلول ذلك الوقت وتشتبه في النشاط غير العادي قد طلبت بالفعل دورية إلى 911.

«ثم، وتعليقا على ذلك في الغداء، قلت للسائق أن يعود إلى منزل أمي لمعرفة ما يجري.» وقال اثناء وجوده فى منزل والدته امام الصحافة «عندما كان صانع الاقفال هنا يحاول كسر الباب وصلت الدوريات ووصلت الشرطة من هنا الى الزاوية ايضا».

Según Pasquel, las pertenencias que extrajeron se trata de puras alhajas de bisutería, es decir, sin alto valor económico Foto: Twitter

وأضاف: «عندما أدركت ما كان يحدث، تحدثت إلى إيفيجينيا (مساعدة والدتها) وأعطت إشعارًا بما يحدث لرجال الشرطة الذين يحرسون المبنى».

عند فحص الغرفة، كانت المتعلقات في حالة من الفوضى وتم العثور على علب مجوهرات فارغة فوق غرفة النوم الرئيسية. قام خبراء من مكتب المدعي العام بالعاصمة بعمل عينات للكشف عن بصمات الأصابع وبدأوا تحليلهم في الملفات الجنائية.

ومع ذلك، قالت شقيقة أليخاندرا ولويس إنريكي غوزمان إن ما سرقوه ليس ذا قيمة نقدية كبيرة.

«أمسكت الممرضة بجميع صناديق العلامات التجارية المختلفة التي لم يكن عليها بالضرورة إحضار نوع من المجوهرات، وأفرغت تلك الصناديق في حقيبة، وغادرت المنزل وأخذت هذا الرجل إلى ساحة بالقرب من المنزل. وبما أنها لم يكن لديها أي مفاتيح للعودة، لم تستطع الدخول؛ كانت مجوهرات زي نقية كنت أرتديها هناك، لم تكن ترتدي أي مجوهرات من والدتي لأن كل تلك المجوهرات محفوظة في البنك»، أول ممثلة أسرت في تصريحات أنقذتها لا برينسا وإل سول دي المكسيك.

Una de las habitaciones de Silvia Pinal quedó en completo desorden tras la irrupción de un cerrajero Foto: Twitter

أما بالنسبة لمغنية الفيلم الذهبي المكسيكي، فهي جيدة جسديا، لكنها حزينة.

«حاولنا إخفاء ما حدث عن أمي حتى لا تشعر بالتوتر أو تخرج من الحلقة، حتى الليلة التي وصلنا فيها إلى المنزل قلنا لها. بالطبع أمي حزينة لأنهم في النهاية ينتهكون خصوصيتك, مساحتك وتأخذ الأشياء التي كان من الصعب عليك كسبها وشرائها, لحسن الحظ لم يكن هناك شيء آخر شيئًا ماديًا وكان ذلك يتعلق بالمجوهرات, قال باسكويل.

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