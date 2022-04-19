يشارك المقيم مقطع فيديو للمسيرات التي تدعو إلى العدالة للطفل المغتصب في تشيكلايو

في الأسبوع الماضي، شعر البيروفيون بالفزع والغضب من الاختطاف والاغتصاب الذي تعرضت له فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات ، بقلم خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا، «وحش تشيكلايو». وأكثر من ذلك عندما علم أن السلطة القضائية سلمته 9 أشهر فقط في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

في مواجهة هذا، هناك العديد من المسيرات التي تم إنشاؤها، تطالب بالعدالة للفتاة التي لم تتلق حتى الآن مساعدة نفسية. كما تتذكر، رفعت شخصيات التلفزيون أيضًا أصواتها الاحتجاجية ضد هذا الوضع الرهيب. جوليانا أوكسنفورد, إثيل بوزو, جدة إيسلافا, جانيت باربوزا, كارين شوارتز, مونيكا كابريخوس, عايدة مارتينيز, وأكثر من ذلك أعربوا عن غضبهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشة.

مقيم متضمن مع السنتير البيروفي

يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الأخبار اشتعلت أيضًا قلب المغني رينيه بيريز، لأنه لم يتردد في نشر مقطع فيديو حول المسيرات المختلفة التي جرت في بلدنا حول هذه القضية. شارك المقيم المواد على قناة رقمية، حيث أجروا مقابلات مع أم في منتصف الاحتجاج، طالبين العدالة للقصر المنتهكين.

يشارك المقيم مقطع فيديو للمسيرات التي تدعو إلى العدالة للطفل الذي اغتصب في تشيكلايو. (فيديو: إنستغرام)

وعدت أمريكا اليوم بمساعدة نفسية للطفل

تناولت إثيل بوزو وجانيت باربوزا القضية يوم الاثنين 18 أبريل في أمريكا اليوم، ولم يترددوا في ذلك مستاء من الصغير البالغ من العمر 3 سنوات. بينما دعت مارييلا زانيتي إلى تحقيق العدالة.

كان السائقون متصلون من تشيكلايو بوالد القاصر، الذي أشار إلى أن هناك الكثير من المساعدة التي كانت تتلقاها من البيروفيين، ولكن على الرغم من حقيقة أن السلطات عادت إلى المنزل واعدة بمساعدتها النفسية، إلا أنه حتى الآن لم يتم رعاية القاصر ولا الوالدين من قبل عقلي الموظفين الصحيين، وهي حقيقة تقلق الوالد.

بالنظر إلى ذلك، وعدت ابنة جيزيلا فالكارسيل الرجل بأن الإنتاج سيصافح يده. كما أكد لها أن المعالج النفسي للبرنامج، ليزبيث كويفا، سيحضر لهم.

«نحن ذاهبون إلى قيادة (طبيب نفساني). أمريكا ستكون هناك اليوم. (ليزبيث كويفا) تسافر وستذهب إليها في الواقع، هناك وعود في كثير من الأحيان، سأساعدك، أعتمد علينا ولا أحد يصل «، أكد لها مضيف التلفزيون.

من جانبها، أشارت كويفا إلى أنها ملتزمة تمامًا بالقضية وأنها ستسعى لمساعدة الفتاة الصغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين أشاروا إلى أن الفتاة الصغيرة وعائلتها سيحتاجون إلى مساعدة نفسية لسنوات عديدة وعلى أساس دائم. أشارت أمريكا اليوم إلى زيارة واحدة فقط، ومن غير المعروف ما إذا كانت المساعدات ستكون دائمة.

أمريكا اليوم يتصل بأب طفل ضحية سوء المعاملة ويعد بمساعدة نفسية للطفل. ستسافر ليزبيث كويفا إلى تشيكلايو. (فيديو: تلفزيون أمريكا)

قام وحش CHICLAYO باختطاف وتعذيب واغتصاب طفل دون سن 3

وكانت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات مقيدة باليد والقدم بشريط تعبئة لمدة 15 ساعة، حتى عثر عليها ضباط الشرطة. وظلت المرأة البريئة في حالة صدمة مؤلمة، بعد أن اختطفها رجل يبلغ من العمر 48 عاما إلى منزل، وعذبها والاعتداء عليها جنسيا.

استغل خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا، «Chiclayo Monster»، إلهاء والديه لجذب انتباه الطفل وإيصالها إلى السيارة التي كان يقودها ثم اصطحابها إلى المنزل الواقع في التحضر El Santuario في Chiclayo، حيث ارتكب جميع أنواع الإساءة ضد قاصر حتى طرقت فاقدة الوعي.

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