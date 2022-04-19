نسخة طبق الأصل من كنيسة سيستين في CDMX تأخر افتتاحها بسبب ارتفاع درجات الحرارة

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

واحدة من أعظم مناطق الجذب في مكسيكو سيتي خلال السنوات التي سبقت جائحة COVID-19 كانت النسخة المتماثلة من كنيسة سيستين الرومانية في النصب التذكاري للثورة، لذلك تم تنظيمها مرة أخرى في عام 2022.

على الرغم من أن افتتاحه كان حقيقة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، ذكرت السلطات في بيان أنه سيتم تأجيله إلى الخميس المقبل 21 أبريل، ولكن ليس بشكل نهائي.

وأكدت حكومة العاصمة أن القرار استند إلى درجات حرارة عالية، مع تحذيرات تصل إلى 30 درجة في مكسيكو سيتي في الأيام الأخيرة، مما منع «أولئك الذين يعيدون إنشاء هذا التراث العالمي بشكل احترافي» من العمل.

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

جاءت التوصيات من خلال أمانة الإدارة الشاملة للمخاطر والحماية المدنية (SGIRPC) في العاصمة المكسيكية. كما أخذوا في الاعتبار الظروف الجوية الأخرى مثل الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

لسوء الحظ، تسبب كل ما سبق عدة مرات لوقف تركيب ووضع الهيكل الذي سيحمي استنساخ كنيسة سيستين، من أجل حماية سلامة عمال المنشأة، وكذلك ضمان سلامتها الهيكلية.

ومع ذلك، أشارت حكومة مكسيكو سيتي إلى أنه مع هذا النوع من الإجراءات «تكرر التزامها بالسلامة البدنية للعمال والزوار وسكان العاصمة الوطنية».

من ذلك التاريخ، سيتم فتح النسخة المتماثلة الملكية من كنيسة سيستين من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 11:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً، ومع ذلك، فإن آخر وصول هو الساعة 18:40. سيتم إغلاقه يوم الاثنين. الدخول مجاني.

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

هذا ليس أول إنتاج مشابه للعاصمة المكسيكية، ولا للجمهورية. ومع ذلك، هذه المرة هو الاستنساخ الوحيد بالحجم الطبيعي لعمل جداري مايكل أنجلو في كنيسة سيستين في الفاتيكان، في إيطاليا، وهو موقع تراث عالمي.

وفقًا لوصف المسؤولين، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح تصريح لاستنساخه. وقد أُعطي هذا من خلال سماحة الكاردينال جوزيبي بيرتيلو الذي كان مبتدراً للمكسيك والذي يشغل اليوم منصب رئيس محافظة دولة الفاتيكان، وكذلك سعادة رئيس الأساقفة فرناندو فيريس، الأمين العام.

تألفت أعمال التصوير الفوتوغرافي لجعل العمل من مسح ل 2700،000 صورة على مدى 170 ليلة أو أكثر من 2000 ساعة. لم يتم إجراء الأرشفة الرقمية من قبل.

تمت مراقبة المعرض عن كثب من قبل متاحف الفاتيكان نفسها، من قبل المخرج أنطونيو باوليتشي، وكذلك المدير الإداري الأسقف باولو نيكوليني. وتبع هذه الصورة المحرر سكريبتا مانيان، وكارلو فانيني، وجيغو رولي، وكذلك الدكتور روبرتو رومانو، الأمين العام، والدكتورة روزانا دي بينتو وفيليبو بيتريناني، المسؤولة عن مكتب الصورة والحقوق.

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

وراء هذا العمل، أكد المسؤولون عنه أنه تم استخدام فريق مكون من 100 عامل قدموا خدماتهم لمدة عام تقريبًا. من مصممي الجرافيك، إلى المهندسين المعماريين، الإداريين، المخرجين، المنتجين، النحاتين، المستشارين التاريخيين، الرسامين، صانعي الخزانات، النجارين، الحدادين، الناقلين، إلخ.

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