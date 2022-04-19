رئيس الوزراء أنيبول توريس يعلن عن إعادة تشكيل مجلس الوزراء

أدت الأزمات المختلفة التي كان على حكومة بيدرو كاستيلو مواجهتها إلى إجراء نقاش حول إمكانية خزانة جديدة. على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك تكهنات حول هذا الاحتمال، ولكن لم يكن حتى ليلة الاثنين أن رئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس، أشار إلى أن هناك احتمال أن يرى فريق عمله تغييرات.

«قريبا جدا الرئيس سيعلن التغييرات التي تمر من خلال مجلس الوزراء الجديد ورئيس الوزراء الذي لم يعد يعتمد على حزب بيرو ليبري أو الجماعات حول الرئيس كاستيلو، وهذا واضح جدا»، وكان بيان الكاردينال ورئيس أساقفة هوانكايو، بيدرو باريتو، قبل خمسة أيام. ومع ذلك، فقد ترك Aníbal Torres ببساطة إمكانية حدوث تغييرات مفتوحة. وقال من كوسكو، وهى منطقة سجلت فيها البطالة بعد رفع الاسعار «حسنا، يمكن اعادة تشكيل مجلس الوزراء».

قبل أكثر من أسبوع بقليل، في 11 أبريل، استبعد أنيبال توريس إمكانية رحيله وحتى وصف مجموعة العمل التي يقودها بأنها صلبة. «أبلغكم أنني لم أقدم استقالتي، ومجلس الوزراء قوي للغاية. أنا سعيد جدا مع هذا الفريق الذي كان يعمل من أجل مصلحة البلاد»، وقال للصحافة حيث كانت هناك احتجاجات وطلبات لاستقالة أعضاء السلطة التنفيذية من قبل السكان.

كان التغيير المحتمل في مجلس الوزراء هو سوء فهم وليس مناقشة داخل السلطة التنفيذية. أعلن مستشار الرئيس بيدرو كاستيلو، دانيال سالافيري، أن دخول أعضاء جدد إلى PCM سيكون حقيقة؛ ومع ذلك، نفى وزير العدل وحقوق الإنسان ذلك. «أولئك الذين يقدمون المشورة والمشورة للرئيس هم الوزراء. واعطى دانيال سالافيرى رأيا معزولا باننى لا اشاركه بشكل خاص ونحن لا نشاركه».

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

«الرئيس بيدرو كاستيلو ومجلس الوزراء هو الذي يقود البلاد ويتخذ القرارات. لا أعتقد أن التدخل السياسي من قبل الجهات السياسية الأخرى مسموح به مع التلاعب بالقول إنها حكومة جميع البيروفيين (...) يقول العديد من السياسيين ويقولون، لكنه لم يكن اقتراحًا أو إجماعًا لمجلس الوزراء بدلاً من مجلس الوزراء».

بيانات مثيرة للجدل

خلال زيارته لهوانكايو لوقف الأزمة في المنطقة، تعرض رئيس الوزراء أنيبل توريس لانتقادات بعد استخدام اسم أدولفو هتلر كمثال للتغلب على أمة. الآن، من كوسكو، ذكر رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى الإبادة الجماعية التي تذكر، مشيرا إلى أن بيانه لم يكن مفهوما جيدا. «أعطيت كمثال حالة أدولف هتلر، التي ملأت ألمانيا بقنوات الاتصال. وذهب الجهل في بيرو إلى إنكار ذلك، ليقول إنني أشعر بالإطراء لأدولف هتلر. ثم تركتهم يتحدثون لبضعة أيام».

يقول Aníbal Torres أن هناك الكثير لنتعلمه من Karl Marx ويتحدث عن هتلر مرة أخرى | فيديو: القناة N

رغبة في توضيح ذكره، فكر في ازدواجية الإنسان. «حقيقة أنني أقول أنه لا يوجد إنسان جيد تمامًا أو سيء تمامًا، وأن الأشد شرًا يمكنه أيضًا القيام بأعمال جيدة، لا يعني أنني أمجد الشرير. لاننى فى نفس المؤتمر قلت ايضا ان هؤلاء الناس يحكم عليهم بسبب اعمال شريرة».

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى كارل مارك كمصدر للتعلم. «كان ذلك حلم كارل مارإكس، كان مخطئا. هذا مستحيل. ولكن من خلال ذلك لا أعني أنه كان مخطئا بشأن كل شيء. لأن هناك الكثير لنتعلمه من Karl Marx ومن الليبراليين المتطرفين. عليك أن تتعلم الاشياء الجيدة»، وقال من منطقة كوسكو التاريخية.

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