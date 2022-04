هرب بيبي أغيلار من الصحافة ناهيك عن أنجيلا أغيلار وغوسي لاو

قام بيبي أغيلار بأداء في معرض بالينكي الوطني في سان ماركوس وهو يغني العديد من الأغاني في حياته المهنية مثل For Women Like You و You نسيت ما وعدت به. على عكس العروض الأخرى، هذه المرة تهرب المغني من وسائل الإعلام التي كانت تنتظره في نهاية الحفل.

تم القبض على شاحنة الفنان وهي تغادر بسرعة وتتجاهل تمامًا طلبات الوسائط للإدلاء ببيان. في الفيديو، شوهد مراسل يطارد السيارة ويصرخ «بيبي ليلة سعيدة، بيبي»، لم يتوقف المغني في أي وقت.

هذه هي المرة الأولى التي يتقاعد فيها مترجم ميدو دون الإدلاء بأي تصريحات، على الرغم من أنه كان مؤخرًا خارج البلاد مع عائلته، بسبب الجدل الذي أثار حول تسرب بعض الصور حيث يظهر أنجيلا أغيلار وهو يقبل الملحن جوسي لاو، البالغ من العمر 15 عامًا أكبر منها بسنوات.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

كان يوم السبت، 9 أبريل، عندما شاركت عائلة أغيلار عبر الشبكات الاجتماعية أنهم كانوا يسافرون وكانت وجهتهم هي الذهاب إلى باريس، حيث أصبح نشر الشائعات حول الرومانسية المزعومة فضيحة كبيرة.

في شريط فيديو على حسابها في Instagram، قالت أنجيلا أغيلار أنها حزينة وخيبة أمل.

فيما يتعلق بالجدل، أكد المغني سينالوا جوسي لاو أن الصور كانت حقيقية وأنه كان على علاقة بها. المغني الشاب.

وقال انه كان شيئا يريدون الحفاظ على الخصوصية ولكن جاء إلى النور من قبل أحد معارفهم. في بث Instagram اعترف: «أخذ صديق لي لقطة شاشة. نعم، الحقيقة تؤلمني لأن لدي أقارب هناك، لا أعرف ما إذا كان ابن عم، إنه كانيجو».

من الممكن أن تكون العلاقة بين الاثنين قد انتهت بالفعل، بسبب بيان حديث للمغني خوسيه مانويل فيغيرو إلى، الذي ذكر أنه «كان يحب الزوجين وأنه أصبح زوجين مختلفين»، وقال هذا بسبب قربه من غوسي.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

من جانبها، قررت المغنية المكسيكية إعطاء قائمة نظيفة لهذا الوضع عن طريق تحميل العديد من الصور مع والدتها أنليز ألفاريز. بنفس الطريقة، شارك بيبي أغيلار عدة صور لرحلته إلى باريس مع أنجيلا.

في أحدث المشاركات على حساب Instagram الخاص بالمغني، يمكنك مشاهدة بعض الصور لحفل معرض سان ماركوس الوطني في أغواسكاليينتس، بالإضافة إلى مقطع فيديو من وراء الكواليس قبل وأثناء عرض يوم السبت.

يقرأ الوصف على النحو التالي: «Infinite شكرًا لك على ملء @palenqueaguascalientes!! ، أنه من الجيد أن أعود إلى @fnsm_oficial، أراك في 6 مايو مع #JaripeoSinFronteras في Monumental.» لذلك، لم يصدر أغيلار، ويبدو أنه لن يصدر أي بيان حول الجدل الأخير الذي تورط فيه عائلته.

