باتريشيا شيرينوس لا تعتبر تغيير مجلس الوزراء إيجابيًا للبلاد.

أدت الأزمات المختلفة التي تواجهها بيرو اليوم إلى دراسة الاحتمالات المختلفة لإيجاد مخرج. هناك العديد من السيناريوهات التي تنشأ؛ من بينها، إعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي يرأسه حاليًا Aníbal Torres. ومع ذلك، فإن المعارضة لا ترحب برحيل رئيس الوزراء. من جانبها، اعتبرت عضوة مقعد أفانزا بايس، باتريشيا شيرينوس، أن هذا الإجراء لن يكون أفضل شيء للأمة.

«لقد حددت موقفي بالفعل، لا أعتقد أن أي تغيير في مجلس الوزراء سيعني تغييرًا إيجابيًا للبلاد. ستكون هذه هي المرة الخامسة. لقد رأينا ان كل انتخابات للرئيس هي للاسوأ». كما أشار إلى أن المجموعة الحالية التي يرأسها أنيبال توريس تتكون من أشخاص لا يمثلون جميع قطاعات البلاد وأكدوا أنهم ليسوا أشخاصًا مناسبين.

وقد اكد باتريسيو شيرينوس عضو الكونجرس الذى روج لاول محاولة شغور ضد بيدرو كاستيلو ان رحيلها سيكون الاجراء الصحيح لنائبة الرئيس دينا بولوارتى لتولي منصب سياسى اعلى. وقال عضو Avanza Pais إن Boluarte «أكثر استعدادًا» ولديه «المزيد من الحكم» لقيادة مقاليد البلاد وعقد مجلس وزراء يعكس السكان.

وأضافت البرلمانية: «لن يعني ذلك مثل عرابة خرافية أن الأمور ستتغير من يوم إلى آخر، ولكن على الأقل، وليس الأمر أنني إلى جانب السيدة دينا بولوارتي، بل ستكون آلية دستورية لها لمواصلة هذه الإدارة وهذا التفويض».

صوت رسمي

على الرغم من الأسئلة المختلفة حول إدارة الأزمات وتصريحات أنيبال توريس، أكد عضو الكونغرس أليكس باريديس أن رئيس الوزراء لا ينبغي أن يتنحى جانبا. «لا أعتقد أنني في هذه الحالة (لمغادرة المكتب)، لا أرى أن هناك أشياء غير كافية تستحق التغيير. التعليق (حول هتلر) لا يبدو وثيق الصلة بالنسبة لي، إنه ساخط بالفعل، ولكن إذا سألتني إذا كانت هذه الحقيقة ستكون كافية لهم لتغييرها، فلا أعتقد ذلك»، قال لقناة N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

وفيما يتعلق بالتغييرات المحتملة في مجلس الوزراء بعد تصريحات الكاردينال بيدرو باريتو، قال البرلماني إنه ليس لديه معلومات لتأكيد هذا السيناريو. «سمعنا الأسبوع الماضي معلومات حول تغيير مجلس الوزراء، كان هناك وجود بيدرو باريتو وماكس هيرنانديز، هناك بعض الأشياء التي سيتم القيام بها في اتجاه تغيير مجلس الوزراء، ولكن منذ أن غادرنا أريكيبا، لم يتحدث أعضاء مقاعد البدلاء إلى الرئيس، لذلك لا يمكننا. إعطاء معلومات دقيقة»، وأضاف.

في ليلة 18 أبريل، أشار رئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس، لأول مرة إلى التغييرات في مجموعة عمله، لكنه تركها على الطاولة كإمكانية. وقال من كوسكو، وهى منطقة سجلت فيها البطالة بعد رفع الاسعار «لا بأس، يمكن اعادة تشكيل مجلس الوزراء».

قبل أكثر من أسبوع بقليل، في 11 أبريل، استبعد أنيبال توريس إمكانية رحيله وحتى وصف مجموعة العمل التي يقودها بأنها صلبة. «أبلغكم أنني لم أقدم استقالتي، ومجلس الوزراء قوي للغاية. أنا سعيد جدا مع هذا الفريق الذي كان يعمل من أجل مصلحة البلاد»، وقال للصحافة حيث كانت هناك احتجاجات وطلبات لاستقالة أعضاء السلطة التنفيذية من قبل السكان.

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