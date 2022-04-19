خيارات لاستبدال زيت عباد الشمس في القلي

يبدو وكأنه «déjà-vu» منذ بداية الوباء، بسبب الرفوف الفارغة في السوبر ماركت وشراء الاكتناز. لكن هذه المرة، بدلاً من ورق التواليت، فإن هدف الرغبة هو زيت عباد الشمس.

تعتمد العديد من البلدان على زيت عباد الشمس من أوكرانيا، أحد المنتجين الرئيسيين لزيت عباد الشمس، وهذا هو السبب في أن المستهلكين يشعرون بقلق متزايد بشأن إيجاد زيت بديل للقلي. ولكن هناك بدائل جيدة.

أحد الخيارات لاستبدال زيت عباد الشمس هو، على سبيل المثال، زيت بذور اللفت المكرر. كما لاحظ خبراء التغذية.

بفضل عملية التكرير، التي تفصل بين المواد غير المرغوب فيها، يكون الزيت مستقرًا للحرارة، وفي الوقت نفسه، محايد نسبيًا في الذوق. لذلك، فهي مناسبة للقلي أو القلي أو صلصة السلطة أو الخبز.

في الوقت نفسه، يحتوي زيت بذور اللفت على أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من زيت عباد الشمس، لذلك من المهم لعملية التمثيل الغذائي.

يمكنك أيضًا استخدام زيت الزيتون. ومع ذلك، يحتاج الطهاة إلى أن يكونوا أكثر حذراً عند تسخينه.

في حالة زيت الزيتون المعصور على البارد، أي زيت الزيتون البكر، يجادل الخبراء بأنه ليس من الفعال تسخينه إلى درجات حرارة عالية جدًا لأن هذا يدمر المواد العطرية التي تم تأمينها سابقًا في عملية الاستخراج.

لذلك، بديل لزيت عباد الشمس هو زيت الزيتون المكرر.

تشير نقطة الدخان المزعومة إلى متى وصل الزيت إلى درجة حرارة عالية جدًا. من مياه درجة الحرارة هذه، تتبخر الأحماض الدهنية الحرة ومنتجات التحلل ويتشكل الدخان.

في هذه العملية، يمكن للزيوت تطوير مواد ضارة مثل الأكرولين، وفي الوقت نفسه، تشتعل بسهولة. يمكن التعرف على ذلك من خلال تغير لون الزيت الداكن ورائحة كريهة.

يحدد الخبراء قيمة إرشادية تبلغ 200 درجة لتسخين الزيوت المكررة. بالنسبة للزيوت البكر، تكون درجة الحرارة المشار إليها أقل، بين 120 و 190 درجة.

ومع ذلك، ينصح خبراء التغذية بعدم تغيير نقطة الدخان بمساعدة الماء، لأن هذه عملية تقنية للغاية. كنصيحة عملية لتوفير المال، يوصون باستخدام المقالي المطلية جيدًا لاستخدام كمية أقل من الزيت.

dpa