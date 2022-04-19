ستجري إحدى الإجراءات ضد جانين أنييز تحت رقم الحكم على المسؤوليات

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

قضت محكمة بوليفية يوم الاثنين بأن إحدى الإجراءات ضد الرئيس المؤقت السابق لبوليفيا جانين أنييز ستتم بموجب رقم حكم المسؤولية وليس بالوسائل العادية كما هو مقترح في البداية.

القضية التي يتم نقلها إلى الولاية القضائية الخاصة التي يجب النظر فيها الآن في البرلمان تتعلق بتعيين قام به أنيز في شركة الأغذية البوليفية (EBA) خلال إدارته في عام 2020.

وفي حديثها إلى EFE، أكدت المحامية نوركا كويلار، أحد ممثلي الرئيس السابق، أن الغرفة الجنائية الرابعة في لاباز «أعادت سيادة القانون في هذه العملية» لأن مكتب المدعي العام طلب الإبقاء على القضية من خلال القنوات العادية.

وأوضح كويلار أن الدفاع عن رئيس الدولة السابق «لم يسعى أبدًا إلى الإفلات من العقاب بل أن يحاكم على الطريق الذي أنشأه الرؤساء السابقون» للبلاد، وهذا هو السبب في أن العملية تنتقل الآن إلى التشريع.

ما هو مناسب هو أن يأخذ البرلمان القضية التي يجب الموافقة عليها مسبقًا بثلثي الأصوات، أي بموافقة المعارضة، لأن حركة الاشتراكية الحاكمة (MAS) ليس لديها ما يكفي لإفساح المجال لهذا الحكم.

Manifestantes participan en una marcha exigiendo que la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez se defienda en libertad (REUTERS/Manuel Claure/Archivo) REUTERS

كما ينص الإجراء على إحالة هذه العملية إلى مكتب المدعي العام ومحكمة العدل العليا في البلد، التي سيتعين عليها متابعة القضية على المستوى التشريعي.

يوجد في البرلمان أيضًا قضايا أخرى ضد الرئيس المؤقت السابق، أهمها اتهام مقتل أكثر من عشرين مدنيًا في ما يسمى بمذابح ساكابا وسينكاتا في عام 2019.

انبثق القرار يوم الاثنين، عندما عقدت جلسة استماع جديدة بشأن المحاكمة العادية لقضية «الانقلاب الثاني» التي اتهم فيها أنييز بارتكاب جرائم مثل خرق الواجبات والقرارات ضد الدستور.

تم اعتقال أنييز منذ مارس/آذار 2021، واتهمت في البداية بالإرهاب والفتنة والتآمر في قضية «الانقلاب الأول»، التي أمرت أولاً بالسجن لمدة أربعة أشهر ثم مددتها إلى ستة أشهر.

ثم تم فتح عملية «الانقلاب الثاني»، مما أدى إلى تمديد احتجازه لفترة مماثلة من الزمن.

وتستند الحالة الأخيرة إلى اتهام الحكومة والحركة التي تنص على أن أنييز، بعد استقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس، ونائب رئيسه ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، تولى رئاسة البلد بصورة غير قانونية.

من جانبها، يؤكد الدفاع عن أنيز أنه في نهاية عام 2019 كان هناك فراغ في السلطة بسبب التخلي عن خط الخلافة بأكمله وأنه التزم بإجراءات الدستور.

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: