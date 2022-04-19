في اليوم الذي أكد فيه AMLO أن «التأميم ليس ضروريًا» من الليثيوم

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

في ضوء الموافقة على المرسوم المعدل لمواد مختلفة من قانون التعدين، العديد من المعارضين لحكومة التحول الرابع لأندريس مانويل كان لوبيز أوبرادور (AMLO) الذي تحدث ضده، بعد فوزهم بعدم التخلي عن الإصلاح الكهربائي.

حتى أن النقاد أشاروا إلى أن تأميم الليثيوم لم يعد ضروريًا، كما هو واضح تمامًا في الدستور، بينما أنقذ العديد من الآخرين الرأي القائل بأن لوبيز أوبرادور كان لديه قبل عامين بشأن مسألة تأميم مناجم الليثيوم.

تم إنقاذ الفيديو من مؤتمر AMLO الصباحي الذي عقد في 26 يونيو 2020، والذي عقد من أراضي مدينة موريليا في ولاية ميتشواكان. من بين قضايا أخرى، تم استجواب الرئيس حول استغلال الليثيوم.

ورافقه في الاجتماع الحاكم آنذاك سيلفانو أوريولز، ثم وزير الأمن وحماية المواطنين، ألفونسو دورازو، فضلا عن رؤساء سيدينا ومارينا، لويس كريسينسيو ساندوفال وخوسيه رافائيل أوخيدا.

AMLO aseguró que pediría indagar los contratos de concesión del litio REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

السؤال، وفقا لفيديو المؤتمر والنسخة stenographic منه، جاء من المراسل هانز سالازار. شكك الصحفي في مناجم الليثيوم التي يتم استكشافها في سونورا، والتي يمكن أن تصبح الأكبر في البلاد.

كما أشار إلى أن «وزير البيئة في سيمارنات، فيكتور توليدو، علق على أنه يجب مراجعة المسألة لأنه، كما قيل، سيتم تأميم هذه الألغام ذات إمكانات الليثيوم الكبيرة».

ثم طلب من الرئيس إعطاء موقفه بشأن هذه المسألة، حيث من المحتمل أن تظهر أقوى الشركات عبر الوطنية اهتمامًا قريبًا بكونها الفائزة في الموقع الأثري.

كان رد رئيس المكسيك على النقطة التالية: «انظروا، التأميم ليس ضروريًا لأنه وفقًا للدستور، تحدد المادة 27 هيمنة الأمة على الموارد الطبيعية الموجودة على الأرض وفي باطن الأرض».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apegó al artículo 27 constitucional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

وحذر من أن لاستغلالهم هناك آلية قائمة بالفعل مسؤولة عن منح العقود والامتيازات في حالة التعدين.

ومع ذلك، أكد أنه سيطلب من وزيرة الاقتصاد، تاتيانا كلوثييه، وفيكتور مانويل توليدو نفسه المزيد من المعلومات حول الشروط التي يتم بموجبها تسليم هذه العقود.

«هذا هو السبب في وجود آلية لتسليم العقود والامتيازات في حالة التعدين. سيكون من الضروري معرفة الشروط التي سيتم بموجبها تسليم هذه العقود والامتيازات. هذا ما يمكنني الإجابة عليه»، أجاب الرئيس المكسيكي.

سنطلب المزيد من المعلومات من وزير الاقتصاد، الذي يتعامل مع حالة التعدين هذه، وكذلك من فيكتور مانويل توليدو، من البيئة.

Diputados aprobaron las reformas de AMLO a la Ley Minera Foto: REUTERS / Jean Luis Arce REUTERS

فالمادة 27 التي ذكرها رئيس المكسيك, المعدلة في كانون الثاني/يناير 1960, تنص على ما يلي: «الأمة مسؤولة عن الهيمنة المباشرة على جميع الموارد الطبيعية لل جرف القاري و تحت الماء مآخذ الجزر».

من بين أمور أخرى، تتضمن المقالة «جميع المعادن أو المواد التي تشكل، في الأوردة أو العباءات أو الكتل أو الرواسب، رواسب تختلف طبيعتها عن مكونات الأرض».

وكمثال على ذلك، فإنها تسمي رواسب الأحجار الكريمة، والمنتجات المستمدة من تحلل الصخور، والأعمال تحت الأرض، والوقود المعدني الصلب، وحتى النفط، من بين أمور أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن استغلال هذه الموارد أو استخدامها أو استخدامها من قبل الأفراد أو الشركات لا يمكن القيام بها إلا من خلال الامتيازات التي ستوافق عليها السلطة التنفيذية الاتحادية.

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