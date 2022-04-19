فرضت نيوزيلندا عقوبات على 18 مصرفا ومؤسسة مالية روسية

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

اعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على 18 مصرفا ومؤسسة مالية روسية كجزء من الرد الدولي على الغزو «غير القانوني» الذي أمرت به موسكو لأوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان لها أن «هذه المؤسسات الكبيرة تمثل ما يقرب من 80٪ من إجمالي الأصول المصرفية الروسية».

واضاف البيان الرسمى ان هذه الاجراءات تؤثر على ما مجموعه ثلاث مؤسسات مالية حكومية روسية بالاضافة الى خمسة عشر مصرفا بما فى ذلك البنوك المرتبطة بالقلة والجيش والمسؤول عن ضم شبه جزيرة القرم.

وتشمل القائمة البنك المركزي للاتحاد الروسي، وبنك البحر الأسود للتنمية وإعادة الإعمار، ومصرف موسكو الائتماني، وشركة غازبرومبانك، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والبنك الزراعي الروسي، وسبيربنك، وبنك الادخار الصناعي، من بين أمور أخرى.

تطبق نيوزيلندا بالفعل عقوبات على 460 فردًا وكيانًا في روسيا، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن دخل قانون جديد يسمح للبلاد بفرض مثل هذه التدابير المستهدفة حيز التنفيذ في مارس.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern EFE

وبالمثل، ستفرض هذه الدولة المحيطية 35 في المائة من الرسوم الجمركية على جميع الواردات من روسيا اعتبارًا من 25 أبريل وستمدد الحظر المفروض على صادرات المنتجات الصناعية إلى روسيا إلى ذلك البلد.

كما أعلنت حكومة نيوزيلندا الأسبوع الماضي نشر طائرة من طراز هرقل C-130 في أوروبا و 50 جنديا و 8 أفراد عسكريين خبراء في المهام اللوجستية للعمل على إرسال وتوزيع المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكانت نيوزيلندا، التى قدمت بالفعل اموالا تصل قيمتها الى 30 مليون دولار نيوزيلندى /20.5 مليون دولار امريكى او 18.8 مليون يورو/، عرضت سابقا مساعدات استخباراتية عسكرية وشحن مواد غير فتاكة.

كما قدمت الهيئة التنفيذية في ويلينغتون، التي تؤيد طلب التحقيق في جرائم الحرب المزعومة المنسوبة إلى روسيا، مساعدات إنسانية وبرنامج استقبال مؤقت لأسر الأوكرانيين الذين يعيشون في البلد.

(مع معلومات من EFE)

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