ستوفر الحكومة الوطنية ومكتب العمدة مزيدًا من الأمن للأشخاص الذين أعيد دمجهم الذين يعيشون في بوغوتا

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

بوغوتا هي واحدة من المناطق في البلاد التي تتلقى أكبر عدد من الهجرة، وتشير التقديرات إلى أن العاصمة اليوم لديها في المتوسط 7،181،469 نسمة. لفترة طويلة، جزء من الهجرة التي زادت من حدة، هو أن الناس في مناطق العنف قد فروا لسنوات بحثا عن طرق لإعادة بناء حياتهم، من المهم توضيح أن الضحايا لم يصلوا فحسب، بل وصل المحاربون السابقون.

ولأن العاصمة، شأنها شأن الأقاليم الأخرى، تحتاج إلى وصف سكانها من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان، في النصف الثاني من عام 2021، تم إجراء تعداد لتحديد عدد مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا السابقين في بوغوتا وتم تحديد 604 من عمليات إعادة الإدماج، منها 563، وهو ما يعادل 363 رجلاً و 200 امرأة.

وفي هذه العملية، تم تحديد أن 60.4٪ من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا السابقة في بوغوتا وصلوا قبل توقيع الاتفاقية، و 25.2٪ خلال عملية التوقيع و 35.2٪ طوال عام 2017. كان السبب في أن الناس ذكروا، عندما سئلوا عن دوافع الاستقرار في العاصمة، هو: فرص العمل (40٪) وإمكانية تحقيق لم شمل الأسرة (34.2٪).

ومع ذلك، فإن أحد التنبيهات التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام هو قضية الأمن. وفي ظل هذه الخلفية، التزمت الحكومة الوطنية ومكتب عمدة بوغوتا في 18 نيسان/أبريل بالبحث عن استراتيجيات للرعاية الفعالة لأمن المقاتلين السابقين. وبنفس الطريقة، تم تقديم التدابير التي اتخذتها المؤسسات لمعالجة ومنع الهجمات الموجهة ضد هؤلاء السكان.

وقال وزير السلام في بوغوتا فلاديمير رودريغيز لراديو آر سي إن: «الاعتماد على إرادة منطقة العاصمة للمضي قدما في تنفيذ أدوات الحماية والتزييف»، مضيفًا: «من الملح تقديم الطريق إلى السلطات الإقليمية التي تطرد معظم الناس في عملية إعادة إلى منصبه. من المهم أن تعرف الإدارات مثل Cauca الطريق بالتفصيل من أجل أن تكون أكثر كفاءة في بوغوتا».

أصبحت التنبيهات الأمنية واضحة في الربع الأول من عام 2022. وفي شباط/فبراير الماضي، تعرضت منشأة يديرها مقاتلون سابقون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في بوغوتا للتخريب، وهي ثالث مؤسسة موقعة على اتفاق السلام النهائي تتعرض لهجوم حتى الآن هذا العام.

«نحن نحمل الحكومة الوطنية المسؤولية، حيث كانت هناك بالفعل حالات مماثلة على التوالي هذا الشهر. ولسوء الحظ، لا نرى أي إجراء يجري اتخاذه من قبل الحكومة والكيانات ذات الصلة. نحن نرى منهجية، لأنه مع منزل لاروجا واليوم نرى أن هناك نفس طريقة العمل، لأنهم يكسرون بعض الزجاج، ويقطعون القضبان، ولا يأخذون الكثير، لكنها مثل رسالة: «نريد أن نفعل شيئًا لهم»، قالت صوفيا نارينيو، عضو قيادة مجلس العموم حفلة.

حقيقة أخرى في 3 فبراير، «دخل أشخاص مجهولون الممتلكات بالقوة وسرقوا منتجات المبادرات الإنتاجية الموقعة على اتفاقية السلام»، في دار لاروخا الثقافي، الموجود أيضًا في تيوساكويلو، حيث يتم بيع المنتجات المصنوعة أو المزروعة من قبل 22 عائلة من المقاتلين السابقين.

وقال كومونيس في بيان في ذلك الوقت «هذا مثال آخر على تخريب المبادرات الإنتاجية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للموقعين، لأنها تولد أيضا القلق والخوف في الجماعة».

وفي 21 يناير، أعلن نفس الطرف أنه عثر على عبوة ناسفة في Casa Alternativa، وهو مطعم أيضًا في Teusaquillo وهو موطن لمشروع من قبل أحد الموقعين. تم العثور عليه قبل يوم من قيام الحزب بقيادة رودريغو لوندونو، آخر رئيس لقيادة فارك والمعروف باسم تيموشينكو، بعقد حدث إطلاق حملتها الانتخابية.





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