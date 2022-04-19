والدة فيليبي ساروما بعد الزفاف مع أندريا فالديري: «الأطفال ليسوا ممتلكاتنا»

بعد حفل الزفاف البهاء الذي أقامه أندريا فالديري وفيليبي ساروما في نهاية الأسبوع الماضي, تستمر ردود الفعل في الدفاع عن الزوجين, الذين أبقوا علاقتهم بعيدة عن الأنظار لعدة أشهر على الرغم من مشاركة العديد من اللحظات على الشبكات الاجتماعية.

وهي أن الشائعات حول تأكيد خطوبتهما نمت حيث ظهر سانتاندر يتقاسم مع إيزابيلا وأدهارا، بنات بارانكويلا؛ ومع ذلك، انتظروا حتى اللحظة الأخيرة للتصديق على التزامهم، وبعد الزواج، تستمر أصوات الدعم في الإضافة.

كانت هذه هي حالة Yesenia Andrea، والدة منشئ المحتوى الذي أيد ابنها مرارًا وتكرارًا في مواجهة العديد من الخلافات التي نشأت على الشبكات الاجتماعية. الآن، شاركت سانتانديريانا على شبكاتها الاجتماعية رسالة تعيد بها إلى ساروما فيما يتعلق بأطفال فالديري.

من خلال قصة Instagram، انعكست Yesenia Andrea على المسار الذي سلكه رجل الأعمال، في إشارة إلى الزواج من الراقصة.

وقالت والدة فيليبي: «الأطفال ليسوا ملكا لنا، ولا ينبغي لهم تلبية توقعات الآخرين؛ يجب عليهم بناء طريقهم الخاص»، مضيفة أن دورهم كآباء هو «احترامهم ومرافقتهم وإعدادهم لهذا الطريق».

قد تكون مهتمًا: السبب في أن سيباستيان مارتينيز كان على وشك رفض قيادته في «حتى تفعل الفضة»

كما هو متوقع، تم تكرار هذا المنشور من خلال العديد من حسابات الترفيه، وكان أحدهم «تتبع المشاهير». هناك، كانت هناك ردود فعل أكثر داعمة لـ Yesenia Andrea و Saruma؛ حتى أن العديد من المستخدمين قالوا إنها «مثال على حماة».

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

تعليقات مثل: «الله، أتمنى أن تعتقد جميع الأمهات في العالم ذلك»؛ «كلمات حكيمة جدا... تعلم الأمهات في القوانين وأطلق سراح أطفالك»؛ «والدة ساروما إلهية... أود أن أجرؤ على القول إنها تبدو في نفس عمر فالديري «؛ «لقد قاموا بعمل ممتاز كآباء لأن الابن رجل حقيقي»؛ «من الأفضل ألا يكون قد قال ذلك» و «من قيم والديه، حيث يدرك المرء ما إذا كان سيكون ابنًا صالحًا وزوجًا صالحًا وأبًا صالحًا»، هم أبرزت في المنشور.

نعم: كان حفل الزفاف حقيقيًا

تجدر الإشارة إلى أنه، تمامًا كما كان هناك توقع بشأن الزواج بين المؤثرين، أعرب العديد من المتابعين عن تفاؤلهم القليل وخلقوا نظريات أخرى حول القرائن التي قدمها الزوجان.

بالنظر إلى ذلك، كانت الراقصة قد ذكرت في الأيام التي سبقت حفلتها الكبيرة أن «الناس يعتقدون أن الجمال يحدث فقط في الأفلام ولا، إنه لا يحدث. هذا حفل زفاف ملكي، ليس حقيقة ولا للتسويق»، وقال في حوار مع مجلة فيا.

أيضًا، على حسابها في Instagram، قامت لا فالديري بتحميل صورة شوهدت فيها وهي ترتدي زي حفل زفاف، مع اثنين من أصدقائها، يحتفلون في حفلة توديع العزوبية الخاصة بها.

«أنا أحب أولئك الذين يتبعون اختراعاتي وقواد حماقاتي؛ أولئك الذين يقولون «دعونا نذهب لذلك» وتحويل لحظاتي إلى سحر (...) أريد أن أشكرهم وأشيد بهم لكونهم جزءًا من كتاب حياتي، فهم فصل مهم ويحفزني على مواصلة كتابة المزيد من الصفحات»، قالت سيدة الأعمال.

أخيرًا، كانت هذه الافتراضات صحيحة وفي عطلة نهاية الأسبوع حدث ما اعتبره العديد من المشاهير «حفل زفاف العام».

استمر في القراءة: