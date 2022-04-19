أعرب أكثر من 100 أكاديمي عن دعمهم لغوستافو بترو

تستمر حملة المرشح غوستافو بترو في التحرك، في الأسبوع الماضي تمت إضافة شخصيات مختلفة وقام بالعديد من الإعلانات المتعلقة بها. وبالمثل، ظهر بيان معين من مجموعة كبيرة من الأكاديميين الذين يحدد للسيناتور ما سيكون الملف الشخصي المثالي للرئيس، في هذا البيان يلخص الجوانب المتعلقة بمشاكل البلاد والتحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحسينها.

انضم الفنانون والصحفيون والخبراء في العلوم والثقافة إلى أفكارهم لتصميم خطة محددة يجب أن يتبناها غوستافو بترو في النهاية. أعرب أكثر من 100 أكاديمي عن مشاعرهم للسيناتور، الذي استجاب بشكل إيجابي للدعوة وأكدوا أنهم سيكونون جزءًا من العملية القطرية الجديدة، معتبرين أنهم يغيرون النظام والحياة نفسها.

على هذه الرسالة الغريبة، أجاب السناتور بترو: «بفضل الدعم الذي عبر عنه اليوم عشرات الفنانين والمثقفين والعاملين في الثقافة والفنون لدعمهم. ستكون جزءًا أساسيًا من التغيير من أجل الحياة». . من المهم ملاحظة أن هذه الرسالة كانت موجهة أيضًا إلى فرانسيا ماركيز، صيغة نائب الرئيس لزعيم الميثاق التاريخي.

من بين المشاكل الرئيسية التي حددتها هذه المجموعة من الأكاديميين، حددوا أن هناك نكسات وبطلان كبيرة في التنفيذ الأمثل لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2016، وأنه وفقا لهم، هناك زيادة متزايدة في الجوع والفقر في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأشاروا بدورهم إلى أن النسيج الاجتماعي عانى من كسور خطيرة، وذلك لأسباب عرقية وعرقية واقتصادية أثرت على البلاد، مضيفًا ظروفًا سياسية. وشددوا أيضا على أن ظاهرة الفساد أصبحت أكثر حدة بسبب تركيز السلطات، وتصنيفها على أنها ممارسة غير صحية من القطاع العام وليست ثانوية، وانتقد انسياب الدولة من جانب الحفاظ على الطبيعة.

في غضون ذلك، شرحوا الخصائص التي يجب أن يتمتع بها الرئيس الجديد للجمهورية في نهاية المطاف، مع التركيز على غوستافو بترو؛ في هذه الحالة، أكدوا أنه من الضروري للرئيس الجديد أن يتمتع بمهنة سياسية واسعة وأنه كان غير قابل للفساد، بنفس الطريقة، قد تعلق على الدستور, و قيمته نظرا لأهميته الكبيرة داخل الهيئة التشريعية الوطنية.

وبالمثل، كان هناك وقت للإشارة إلى أهمية البيئة، لأنه وفقا للأكاديميين، يجب دمج الرئيس الجديد مع سياسات التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يثبت التزامه المستمر بالبحث العلمي والأدب والفنون. وكحقيقة مهمة، يتم حث الرئيس المرتقب أيضا على الالتزام بحرية الصحافة وأن يكون التزامه الكامل بالسلام.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

أخيرًا، ذكر الموقعون أنه بعد التوصل إلى توافق واسع في الآراء واستخلاص الأفكار التي يمكنهم التفكير فيها، تمكنوا من تحديد أن هذا المرشح سيكون غوستافو بترو، لأنه نظرًا لخبرته ومهاراته الأخرى، سيكون قادرًا على قيادة البلاد، ومع ذلك، كان هذا الرأي أيضًا دحضها العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

وأشار الأكاديميون إلى أن المكونات التي تحتوي عليها كولومبيا من الجوانب الطبيعية والاجتماعية، من بين أمور أخرى، تسمح بتعزيز الجوانب المختلفة التي تقود البلاد إلى أن تصبح أمة مهمة. وتجدر الإشارة إلى أن حملة بترو وماركيز وصفت بأنها شعبوية من قبل مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، لأنها تؤكد أن العديد من مقترحاتهم منغمسة في المدينة الفاضلة.

تتم كل هذه التحركات السياسية في إطار الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 مايو، وتحديد ما سيكون الرئيس الجديد للجمهورية للفترة 202-2026.

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