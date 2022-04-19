تفككت السلطات المكسيكية مجموعة مكافحة المخدرات التي تعاونت مع إدارة مكافحة المخدرات

قامت الحكومة المكسيكية بتفكيك مجموعة مكرسة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة التي تعاونت مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، والتي كان سيتم تدريبها من قبل نفس الوكالة الأمريكية.

أكدت مصادر دبلوماسية من السفارة الأمريكية في المكسيك لصحيفة لا جورنادا أن المجموعة التي تضم ما يزيد قليلاً عن 50 ضابط شرطة قد تفككت من قبل السلطات المكسيكية، كما أخطرت الحكومة بقيادة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

على الرغم من أن السلطات المكسيكية رفضت الإدلاء بشهادتها في هذا الشأن، أكدت المصادر التي تمت استشارتها أن إغلاق مجموعة النخبة تم إبلاغه رسميًا للسلطات الأمريكية.

كانت المجموعة جزءًا من مجموعة وحدات التحقيقات الخاصة (SIU) التي تم تدريبها من قبل إدارة مكافحة المخدرات نفسها، وهي وكالة أمريكية تعاونت معها على نطاق واسع على الرغم من الادعاء بأنها استجابت لأوامر الحكومات المحلية.

ووفقا لمصادر استشارتها رويترز في نفس الأمر، أكدت السلطات الأمريكية أن تفكك الجماعة «يشكل ضربة خطيرة للتعاون الأمني الثنائي».

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

وكان من الممكن اختيار أعضاء المجموعة من بين ضباط الشرطة البارزين، وسيعتبرون «من بين الأفضل» في الجريمة المنظمة، وكانوا سيتعاونون في العمليات ذات الصلة، مثل القبض على خواكين إل تشابو غوزمان في عام 2016.

على الرغم من انتشار الأخبار حول تفكك مجموعة SIU حتى أوائل أبريل, تم تفكيك المجموعة العام الماضي, قال أحد عملاء إدارة مكافحة المخدرات الذي شارك المعلومات مع رويترز.

تعمل وحدات التحقيقات الخاصة المرتبطة بإدارة مكافحة المخدرات في حوالي 15 دولة حول العالم، والتي تحافظ على علاقات وثيقة مع الحكومة الأمريكية، التي تستخدم الموارد لمكافحة شبكات تهريب المخدرات ومراقبة أمراء المخدرات.

تم إنشاء مجموعة النخبة المكسيكية المرتبطة بـ DEA في عام 1997 وكانت الأداة الرئيسية للحكومة الأمريكية للحصول على معلومات حول تهريب المخدرات إلى الدولة المجاورة للمكسيك.

تم نقل الضباط الذين يشكلون المجموعة إلى منشأة تدريب إدارة مكافحة المخدرات في كوانتيكو, فرجينيا, حيث تم إجراء اختبارات كشف الكذب لمنع أعمال الفساد المحتملة.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

على الرغم من تفكك مجموعة SIU هذه، فإن مجموعة أخرى من نفس الطبيعة ستستمر في العمل داخل مكتب المدعي العام للجمهورية (FGR)، وهي وكالة تتعاون معها وزارة الأمن وحماية المواطنين في البلاد بشكل مستقل، والتي يتم فيها إنهاء المجموعة (SSC) تعتمد.

قال الرئيس السابق للعمليات الدولية لإدارة مكافحة المخدرات، مايك فيجيل إن قرار حكومة المكسيك «سيعني المزيد من المخدرات الذهاب إلى الولايات المتحدة والمزيد من العنف في المكسيك».

في نهاية مارس، ذكرت إدارة مكافحة المخدرات أن اعتقال خوسيه ألفريدو كارديناس مارتينيز، إل كونتادور، زعيم كارتل الخليج، الذي تم القبض عليه في الأيام الأولى من الشهر، تم بفضل التعاون الوثيق بين وكلاء الوكالة الأمريكية مع السلطات المكسيكية.

وقال وكيل HSI الخاص شين فولدن، بعد الإعلان عن التهم المعلقة: «من خلال التحقيق المشترك لمكتبنا في هارلينجن، تكساس، بالتنسيق مع ملحق المكسيك وشركائنا الآخرين، تمكنا من جمع أدلة مهمة كان لها دور فعال في القضية المرفوعة ضد إل كونتادور». ضد ابن شقيق أوزيل كارديناس غيلين، نيابة عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من تكساس»، ذكرت الوكالة.

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