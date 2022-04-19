توفي صحفي بعد حادث مروري في سانتا مارتا

توفي الصحفي السامرة راكيل كارولينا باريوس ميخيا بعد تعرضه لحادث مروري في المدينة، في حي لوس الكازاريس.

وقعت الأحداث في 6 أبريل، بينما كانت الشابة تتحرك كحفلة شواء على دراجة نارية للذهاب إلى مقر إقامتها، ولكن في الطريقة التي صدمتها شاحنة، في السباق الثامن عشر بين الشارعين 27 و 28، في سانتا مارتا.

تم مساعدة راكيل على الفور ونقلها إلى عيادة باهيا، حيث أعطيت العديد من النوايا الجراحية، بسبب شدة الضربات.

وفي وقت لاحق، وبسبب الاتفاق مع EPS، أحيلت الشابة إلى عيادة أفيدانتي لأن التأمين على السيارة قد انتهى وتم نقلها. في مركز الرعاية هذا بقي في وحدة العناية المركزة حتى يوم وفاته.

تلقت الصحفية التواصل الاجتماعي الضربة في الرأس وأثرت بشكل كبير على دماغها، على الرغم من العمليات الجراحية التي خضعت لها.

كانت باريوس قريبة جدًا من منزلها، حيث كان أطفالها وأقاربها الآخرون ينتظرونها. على ما يبدو، لم يلاحظ سائق السيارة الأخرى علامة التوقف، مما أثر بعنف على الدراجات النارية حيث كان يتم نقل الصحفي الشاب.

من جانبهم, ادعى أقارب الفتاة المتوفاة أن الشاحنة التي دهست الصحفي كانت يقودها ماتيلد إستر مايستري ريفيرا, الذي عمل كرئيس لمكتب الثقافة لحكومة ماغدالينا خلال فترة روزا كوتس.

وأكدت والدة المرأة المتوفاة أنها ستقدم شكوى ضد أمانة التنقل في المقاطعة وشرطة العاصمة في سانتا مارتا.

وتجري وزارة التنقل تحقيقات لتحديد الشخص الذي كان يقود السيارة التي أصابت الضحية.

الحادث هو موضوع تحقيق، من قبل السلطات، بسبب ظروف الأحداث.

في المنطقة الريفية لبلدية سييناغا (ماغدالينا)، هناك تحذيرات بشأن القتال الذي وصفت نفسه قوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا، والمعروفة باسم عشيرة الخليج، وقوات الدفاع الذاتي كونكويستادورا التابعة لسييرا أو لوس باتشينكا، التي كانت تقاتل على الإقليم منذ بداية الأسبوع المقدس لمواصلة ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات.

قرية لا سيكريت هي الأكثر تضررا، وأفادوا في صحيفة بارانكويلا El Heraldo، حيث اشتدت الأعمال العدائية بين مجموعتي تهريب المخدرات، ونتيجة لذلك تخلت عدة عائلات عن بيوتهم وانتقلت إلى المناطق الحضرية في المدينة، و و بلدية زونا بانانيرا المجاورة, فضلا عن مدينتي سانتا مارتا و بارانكويلا.

وفي الوقت نفسه، تشاورت في محطة إذاعة كاراكول مع عالم الأنثروبولوجيا ليربر ديماس، وهو محلل للنزاع في تلك المنطقة من البلاد، وأوضح أن المتضررين لا يعترفون بأنفسهم كمشردين، لأنهم غادروا ديارهم طواعية لمنع وقوع أي حادث في وسط الاشتباكات بين الهياكل الإجرامية.

«لم يبلغوا، ولن يفعلوا ذلك. إنهم لا يفهمون أن هذا هو النزوح القسري. إنه أمر خطير بالنسبة لهم، لكنه لا يعني أنه نزوح لأنه لم يخبرهم أحد: - مغادرة هذه المنطقة-، لكنهم غادروا بإرادتهم الحرة لأنهم رأوا خطرًا وهذا هو النزوح وحتى لو فسروها بشكل مختلف، فإن الجريمة تحدث «، وأوضح على راديو كاراكول.

وأضاف أن هاتين المجموعتين، اللتين انخرجا من الاتحاد الأفريقي المنقرضة، يعيدان التجميع مما أدى إلى موجة العنف في تلك المنطقة من الكاريبي الكولومبي. وقال «لا احد يطلب منهم المغادرة ولكن لا توجد ضمانات للامان او راحة البال».

استمر في القراءة: