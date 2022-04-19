سيفتح خوسيه رامون لوبيز بلتران فرعًا جديدًا لمصنع الشوكولاتة الخاص به في تاباسكو

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

سينمو متجر الشوكولاتة الذي يملكه خوسيه رامون لوبيز بلتران وإخوته مع افتتاح فرع في إقليم تاباسكو. الشوكولاتة روسيو، التي سميت على اسم الزوجة الأولى الراحلة للرئيس الحالي للمكسيك، أعلنت على Instagram برسالة قصيرة: «نحن على استعداد تقريبًا لاستقبالك في متجرنا الجديد في فيلاهيرموسا، تاباسكو!» ، هذا بعد أن كشفوا في الأيام السابقة أن العمل سيتوسع ودعوا متابعيهم لتخمين مكان وجوده.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

بدأت شركة الشوكولاتة عملياتها في عام 2019، بعد عام من وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة وأعلن ابنه خوسيه رامون أنه لن يشغل أي منصب عام خلال فترة والده. تجدر الإشارة إلى أنه تم استجواب لوبيز بلتران على وسائل التواصل الاجتماعي حول مصدر الدخل النقدي الذي يسمح له بالحفاظ على نمط حياة فاخر، مع شقة في هيوستن وتكساس والإجازات العائلية في أماكن مثل أسبن، كولورادو.

تقوم الشركة، كما هو مفصل على موقعها الإلكتروني، بإنشاء «شوكولاتة عالية الجودة، قادرة على التغلب على الأذواق الأكثر تطلبًا والتنافس مع أجود أنواع الشوكولاتة في العالم». يتم الإنتاج على نطاق صغير في ورشة عمل في مكسيكو سيتي، حيث يتم اختيار حبوب الكاكاو يدويًا ثم تحويلها إلى آلات منخفضة الإنتاج. تأتي المواد الخام من مزرعة عائلية حيث يتم زرعها وحصادها وتخميرها وتجفيفها قبل إرسالها إلى منطقة العاصمة.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

في نهاية عام 2021، تميزت أعمال أطفال لوبيز أوبرادور بأصل الكاكاو، حيث أنه وفقًا لتحقيق صحفي أجرته أريستيغي نوتيسياس، استفادت المزرعة التي تزرع فيها من البرنامج الحكومي Sembrando Vida، الذي يهدف إلى الحد من الفقر الريفي والبيئة تدهور. ونفى AMLO هذه المزاعم خلال أحد مؤتمراته الصحفية الصباحية, أكد فيها أن الممتلكات هي ميراث عائلي وأن الحجج ضد أطفاله كاذبة.

على الرغم من الانتقادات، فإن ريادة الأعمال لعائلة لوبيز بلتران آخذة في النمو. يقدم حاليًا حانات من أنواع مختلفة من الشوكولاتة، بالإضافة إلى المشروبات المسكرة والكربونية التي تمت إضافتها إلى القائمة بعد أشهر من افتتاح المتجر الأول، في نهاية عام 2019. بشكل عام، آراء أولئك الذين جربوا المنتجات جيدة، فيما يتعلق بالجودة والذوق، لكنها متباينة من حيث الخدمة التي يقدمها الموظفون الذين يعملون في مصنع الشوكولاتة، الموجود في شارع República de Guatemala في المركز التاريخي لـ CDMX.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

تسلط مراجعات Google الضوء على الأصل القومي للكاكاو، وتوصي ببعض المنتجات المحددة، مثل الكاكاو فرابي وتؤكد أنه مكان صغير ولكنه مريح حيث يقدم الموظفون معاملة ودية للمستهلكين ويشرحون بالتفصيل عملية إنتاج كل شوكولاتة ويشرحون بالتفصيل عملية إنتاج كل شوكولاتة وشرب يطلبون. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التعليقات السلبية من العملاء الذين يدعون أنهم انتظروا أكثر من ساعتين لحضور بعض الآخرين ومن هم الذين يعتقدون أن هناك متاجر شوكولاتة ذواقة مع عرض عالي الجودة وعرض تقديمي وسعر أفضل.

أثناء وجوده على Twitter، تلقت انتقادات تتعلق بأصل الأموال التي تم تمويلها بها. من بين أحدث التعليقات، يبرز البعض مثل: «الشوكولاتة روسيو ستسجل في التاريخ، LitiomeX لديها بالفعل شركاء»، في إشارة إلى قانون التعدين الذي يسعى لوبيز أوبرادور إلى تأميم الليثيوم، بعد رفض الكونغرس إصلاح الكهرباء يوم الأحد.

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