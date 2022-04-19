إسرائيل هاجمت أهداف حماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

اعلنت قوات الدفاع الاسرائيلية ليلة الاثنين انها هاجمت اهدافا فى قطاع غزة ردا على الصاروخ الذى اطلق من قطاع غزة الذى اطلق نظام الدفاع الجوى المعروف باسم القبة الحديدية.

«ردا على الإطلاق من غزة إلى إسرائيل، استهدفنا للتو موقعا لتصنيع أسلحة حماس في غزة. إن منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن جميع الأنشطة الإرهابية المنبعثة من قطاع غزة»، كما قالوا في ملفهم الرسمي على تويتر.

وذكرت مصادر محلية ان الطائرات الاسرائيلية قصفت بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة بثلاثة صواريخ. وذكر الجناح المسلح لحماس، كتائب القسام، في بيان، أن «الدفاعات الجوية تصدت الطائرة» في حوالي الساعة 1.35 (بالتوقيت المحلي)، كما ذكرت وكالة أنباء معان.

ويجرى هذا العمل في سياق التوترات مع إسرائيل في أعقاب تدخل الشرطة الإسرائيلية الأخير ضد المؤمنين المسلمين في ساحة المساجد، والذي أسفر يوم الجمعة عن إصابة أكثر من 150 شخصا و 400 محتجز وعدة هجمات في إسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين. ميت في الأسابيع الأخيرة.

Conflicto en la Franja de Gaza

من ناحية أخرى، توفيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تدعى حنان محمود جدور بعد إصابتها بطلق ناري في بطنها بسبب اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في شمال شرق جنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء وفا.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة شبان في رام الله جراء الاشتباكات التي وقعت في قريتي كفر عين وقراوات بني زيد، في حين وقعت أيضا أعمال شغب في اليامون، شمال الضفة الغربية، حيث فرقت القوات الإسرائيلية الحشد بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت الوكالة انه تم الابلاغ ايضا عن وقوع اصابات خلال الاشتباكات التى وقعت فى الطور بالقدس وكذلك فى منطقة جبل المكبر وهى حي بالقدس الشرقية. وفي الخليل أيضا، أصيب شخص واحد على الأقل بعد اشتباكات في الخليل، وكذلك في مخيم العروب للاجئين.

وبسبب الاشتباكات، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 17 شخصا، بحسب وفاء، في غضون أسابيع قليلة تضاعف فيها التوتر لأن شهر رمضان يتزامن مع عيد الفصح والأسبوع المقدس المسيحي وأعمالهم في مدينة القدس.

وفي يوم الجمعة، اعتقل أكثر من 400 فلسطيني وأصيب 150 بجروح بسبب تدخل الشرطة، وهي أعمال أدانتها دول مثل الإمارات العربية المتحدة أو المغرب أو البحرين، حلفاء إسرائيل.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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