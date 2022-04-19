استولت Inpec على خلايا الأشخاص الفاسدين وشبه السياسيين الذين التقوا بخوان فرناندو بترو

يستمر الجدل حول «المغفرة الاجتماعية» المحيط بالمرشح الرئاسي غوستافو بترو في توليد شيء للحديث عنه، بل إنه أثار مشاكل داخل سجن لا بيكوتا. علمت صحيفة El Tiempo أنه يوم الاثنين 18 أبريل، قامت قيادة رد الفعل الفوري Inpec (CRI) بتفتيش خلية على حدة لأولئك المدانين ومحاكمتهم بتهمة الشلل والفساد.

في الساعة 7:00 صباحًا، وصل مسؤولو CRI إلى جناح ERE South Pavilion في السجن بحثًا عن مواد محظورة. تم الاستيلاء على خلايا السيناتور السابق إيفان مورينو، شبه السياسي ألفارو «إل غوردو» غارسيا والعمدة السابق لفيلافيسينسيو فرانسيسكو تشابارو؛ وعقد الثلاثة اجتماعًا مع خوان فرناندو بترو، شقيق الطامح في الميثاق التاريخي.

وبحسب وسائل الإعلام، قاموا أيضًا بمراجعة أماكن احتجاز عضو الكونغرس السابق مانويل أنطونيو كاريبيلا والرئيس السابق للمديرية الوطنية للمخدرات كارلوس ألبورنوز.

من المهم أن نتذكر أن قاصر بترو أوريغو كان في السجن في 8 أبريل في زيارة مقررة من قبل اللجنة المشتركة بين الكنائس للعدالة والسلام (CIJP)، والتي كان جزءًا منها منذ فترة طويلة. وأوضح المرشح الرئاسي في ذلك الوقت أن وجود شقيقه في لا بيكوتا لم يكن له علاقة بحملته الانتخابية.

في السياق: يوضح غوستافو بترو أنه لم يرسل شقيقه للتحدث إلى إيفان مورينو

ويدعم هذا الموقف بيان صادر عن CIJP. في هذا، أكدت اللجنة أن الغرض من دخول فناء ERE 2، من قبل بترو والمدافع دانيلو رويدا، هو المشاركة في عملية التقارب والحوار مع مختلف الجهات الفاعلة في البلاد في بناء ضمانات عدم التكرار.

موقف اتحاد INPEC

رفض اتحاد عمال السجون (UTP) عن طريق بيان صحفي الوضع الإعلامي الذي كانت عليه زيارة خوان فرناندو بترو إلى لا بيكوتا. وقالت النقابة «نحن نرفض رفضا قاطعا حقيقة أن الحملات السياسية على جدول أعمالها تحول مؤسساتنا إلى عرض واقعي».

وأشار UTP إلى أنه بسبب الجدل، فإن سلامة الزوار الذين يدخلون السجون معرضة للخطر. وقالوا في الوثيقة: «كل يوم، تصل شخصيات إلى السجون تقدم حلولاً ممكنة لأزمة السجون الخطيرة التي يعاني منها النظام لعقود». بدورهم، دعوا وزير العدل، ويلسون رويز، والمدير العام لـ INPEC، العقيد تيتو يسيد كاستيلانوس، إلى عدم السماح للسجون بأن تصبح «المسلسل السياسي الحالي».

كما ترسل الوثيقة رسالة إلى مرشحين رئاسيين آخرين مثل فيديريكو غوتيريز وسيرجيو فاجاردو: «يقترحون تصفية الكيان الذي يسعى إلى مذبحة عمالية ل16,000 ضابط إداري وهيئة الحراسة والمراقبة الوطنية». وأشار الاتحاد، بدوره، إلى أن رودولفو هيرنانديز، الطامح للوصول إلى كازا دي نارينيو، «لا يبعدنا من قطاع الطرق والمجرمين، بغض النظر عن حقيقة أننا حافظنا على نظام عفا عليه الزمن، غامض، غير دستوري، نتاج سوء الحكم والتخلي عن الدولة».

ويعرب البيان مرة أخرى عن دعم النقابة لغوستافو بترو في الانتخابات المقبلة، لأن خطته الحكومية «اقترحت إضفاء الطابع الإنساني على النظام وتقويته» إلى جانب «إعادة اجتماعية حقيقية». وأشارت النقابة إلى أن زوار السجون محميون بموجب قانون بيانات الإحضار. بالإضافة إلى ذلك، «لا يمكن متابعة هؤلاء الأفراد دون أمر من المحكمة».

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