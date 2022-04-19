في مواجهة حكم المحكمة بشأن نيكاراغوا، هذه هي الطريقة التي يقيم بها الدوليون «يجب وائتمان» الحكومة على قرار عام 2012

THE HAGUE, NETHERLANDS - DECEMBER 16: Exterior of the International Court of Justice December 16, 2003 in The Hague, Netherlands. A dispute is being dealt with between Mexico and the United States in the court concerning alleged violations of Articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 with respect to 52 Mexican nationals who have been sentenced to death in certain states of the United States. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

قبل أقل من 48 ساعة بقليل من الحكم بشأن شكوى نيكاراغوا ضد كولومبيا فيما يتعلق بعدم الإجراء الذي تكبدته الحكومة الوطنية في عدم معالجة ما أصدرته المحكمة العليا بشكل صحيح في 19 نوفمبر 2012، سيسافر الرئيس إيفان دوكي من الثلاثاء إلى سان أندريس لانتظار الحكم المذكور.

في جوهرها، ما حكم في عام 2012 هو عدم تطبيق حكم 2012 الذي تسبب في خسارة البلاد لأكثر من 70 كيلومترًا من المنصة البحرية لنيكاراغوا.

دفع التوتر بشأن الحكم الجديد لمحكمة العدل الدولية الحكومة الكاملة إلى السفر إلى الأرخبيل للعمل السيادي ودعم سكان رايزال، الذين تأثروا منذ عام 2012 بما صدر من لاهاي.

لا يتوقع الدوليون الكولومبيون سيناريو فقدان الأراضي لكولومبيا, لكنهم يتوقعون دعوة إيقاظ قوية لعدم الامتثال لما أمرت به المحكمة الدولية.

عند هذه النقطة, الأكاديمي رافائيل إنريكي بينيروس, المنسق الجامعي للعلاقات الدولية في جامعة إكسترنادو دي كولومبيا, استشارته راديو BLU, كان مؤكدًا في القول إنه من الملح أن يحدد الطرفان «في وقت واحد الحدود بين البلدين, الذي كان واحدة من العديد من الملاحظات الواردة في حكم 2012 ″.

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

ماريا تيريزا آية، الأممية ومدير درجة الماجستير في الشؤون الدولية في جامعة إكسترنادو دي كولومبيا، توافق على هذا التشخيص، الذي تناقض أن الآثار السياسية ستجبر البلاد على تصميم معاهدة ترسيم الحدود مع نيكاراغوا، وهي نتيجة مباشرة للحكم. من 2012.

بالنسبة لآية، «البلد لم يمتثل لحكم المحكمة»، الذي يعني ضمناً فقدان السمعة في السياق الدولي، وقبل كل شيء، لأنه حكم في القانون لا يمكن استئنافه، فإنه سيجبر كولومبيا على الامتثال دون تأخير لما تم الحكم عليه.

عنصر آخر سيكون مثيرًا للجدل في الأسابيع المقبلة هو الطلب الثاني الذي وضعته نيكاراغوا فيما يتعلق بالمنصة تحت الماء, عنصر حاسم من شأنه أن يؤثر على الحقوق الاقتصادية وحقوق الصيد بين البلدين المتصارعين.

«إنه أمر مهم للغاية لأن هناك أكثر من 80,000 كيلومتر تلعب منصة تحت الماء تنعكس لاحقًا في الحقوق الاقتصادية لصيد الأسماك واستغلال المناطق لكلا البلدين، ومن المتوقع أن تحكم المحكمة في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2023″ كانت تصريحات آية لراديو BLU.

وتجدر الإشارة إلى أن أساس هذا الطلب الثاني هو الحوادث المستمرة التي أبلغت عنها نيكاراغوا، والتي تشمل عمليات البحرية الوطنية التي واجهت السفن التي ترفع علم نيكاراغوا والتي تنتهك، وفقا لممثلي نيكاراغوا، حقهم في صيد الأسماك، وبالتالي فهي تعرض للخطر السيادة النيكاراغوية على المنبر الذي تمنحه المحكمة.

سيصدر الحكم التاريخي في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت كولومبيا، لذلك قرر مجلس الوزراء والرئيس إيفان دوكي المضي قدمًا في زيارتهما لسان أندريس من أجل تعزيز السيادة في تلك المنطقة من البلاد.





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