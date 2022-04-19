في سانتاندر، أصيب صبي بحصان

في عيد الفصح الماضي، وقع حدث مؤسف في بلدية غامبيتا (سانتاندر) عندما ذكرت السلطات أن قاصرًا (13 عامًا) توفي بعد سقوطه من حصان في قرية بوركويراس.

وفقًا للنسخ التي قدمتها السلطات، كان الضحية قد فقد السيطرة على الحيوان بعد أن انسكب على طول درب بالقرب من الرصيف.

سقط القاصر، بعد أن فقد السيطرة على الحصان على الطريق الطيني، على جانب طريق ثالث، وتعرض لإصابات خطيرة تسببت في وفاته.

هوية الضحية غير معروفة، على الرغم من أن أحد شهود الأحداث ادعى أنه تعاون في لقاء الجثة مع السلطات: «هنا بحضور سلطات الشرطة، وجدنا جثة، شخص حتى الآن هو NN،» قال.

على ما يبدو، سيكون القاصر من Chitaraque، قسم Boyacá. من ناحية أخرى، قام سكان هذه المدينة في سانتاندر بإشادة، في شكل وداع ديني للضحية، الذين لا يعرف هم أقارب أو زوار مقربون.

قتل على يد قناص، أموال الجيش الوطني





Efectivo militar asesinado en Catatumbo EJERCITO COLOMBIA





وجاء في تقرير صادر عن السلطات ان هجوما على قوات الامن وقع في كاتاتومبو بشرق كولومبيا اسفر عن مقتل جندي عسكري على يد قناص تابع لجيش التحرير الوطني.

تم التعرف على الدري بونيلا روشا، قام قائد الجيش الوطني بمهام الدوريات والبحث والمراقبة في منطقة الأحداث. كان الكابتن بونيلا من سكان بلدية فلاندرز في مقاطعة توليما.

وبالإضافة إلى هذا الهجوم، أبلغت القوات العسكرية عن عمليتين عنيفين آخرين في المنطقة، أحدهما ضد الشرطة والآخر ضد الجيش الوطني.

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