«أنا أستحق ذلك مثل أي كولومبي، لأنني لم أكن امرأة غنية»: أشارت فرانسيا ماركيز إلى مدفوعات دخل التضامن

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

اعترفت مرشحة نائب الرئيس للميثاق التاريخي، فرانسيا ماركيز، بأنها تلقت مدفوعات من برنامج دخول التضامن، وأكدت أيضًا أنها تستحق ذلك مثل أي كولومبي من شروطها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت فرنسا إلى أن الأمر استغرق عشر سنوات لإنهاء دراسته: «للدراسة في الجامعة تحملت الجوع، استغرقت بعض الوقت لأنني اضطررت لدفع فصل دراسي واحد ووقف فصل دراسي آخر للحفظ والجمع. لقد استغرق الأمر مني عشر سنوات حتى أنهي».

وفقًا لماركيز، تلقت في عام 2019 إعانة البرنامج عندما كانت عاطلة عن العمل وأسباب الولادة في العام التالي لأنها لم تتقدم بطلب للحصول عليها.

وبالمثل، قالت فرنسا: «بمجرد أن رأيت أن لدي 400،000 دولار في حسابي، اعتقدت أنني قد حصلت على أجر مقابل بعض الأعمال التي قمت بها، عندما تلقيت فيما بعد رسالة من البنك الزراعي تفيد بأنهم قاموا بتخصيص 160،000 دولار ولم أطلب ذلك. في عام 2019 لم يكن لدي راتب، وذهبت إلى المنزل ومثل العديد من الكولومبيين كنت عاطلاً عن العمل».

من جانبها، من خلال بيان، أوضح Social Prosperidad أن «منزل السيدة ماركيز تلقى حتى الآن 25 دفعة تتوافق مع مسودات البرنامج: 23 شهريًا بقيمة 160،000 دولار، حتى ديسمبر 2021؛ ونصف الشهر، هذا العام، قدره 380 ألف دولار. وهذا يعادل 4,060,000 دولار، والتي تم إيداعها في الحساب المسجل لها».

قامت فرانسيا ماركيز بتحميل شريط فيديو على شبكاتها الاجتماعية يظهر التزامها تجاه كولومبيا بعدم مصادرة الممتلكات من المواطنين في حالة وصولها في نهاية المطاف إلى كاسا دي نارينيو.

في يوم الثلاثاء، قرر غوستافو بترو وصيغته لمنصب نائب الرئيس، ماركيز، إظهار نواياهم للبلاد ووضع حد لما كان أحد أكبر انتقاداتهم من قبل خصومهم السياسيين، وهو المصادرة المزعومة التي سيفعلها بترو كزعيم يساري للكولومبيين.

بالنظر إلى ذلك، قرر الثنائي تقديم التزام مكتوب وموثق لإعطاء جزء من راحة البال للمواطنين الذين يعتقدون أن مثل هذا الاحتمال موجود في حالة أصبح بترو رئيسًا.

في الفيديو يمكنك سماع الوثيقة إلى فرنسا تقرأ فيها بعد أن قالت اسمها الكامل تواصل: «أتعهد تحت خطورة القسم، بموجب القانون وتحت الاحترام العميق للدستور والقانون، كنائب رئيس لجميع الكولومبيين، لن أصادر الثروة والممتلكات الخاصة بهم المالكين، لن أصادر الملكية، لا سأقوم بمصادرة أي شيء أو أي شخص».

«قبل كاتب العدل 17، وقعنا وثيقة، نلتزم فيها بكولومبيا بأننا لن نصادر أي شخص»، السياسة الموضوعة في منشور تويتر.

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