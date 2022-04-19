قادة التمويل في مجموعة العشرين يلقون باللوم على روسيا في العواقب الاقتصادية

(بلومبرج) سيضم اجتماع رؤساء المالية لمجموعة العشرين هذا الأسبوع ممثلين روسيين ويهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن روسيا مسؤولة بالكامل عن العواقب الاقتصادية العالمية لحربها ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي ألماني.

بعد مناقشة طويلة، تم التوصل إلى اتفاق على أن روسيا لا ينبغي أن تكون قادرة على إملاء شكل مجموعة العشرين أو جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وقال المسؤول الألماني، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته. وأضاف المسؤول أنه يجب استخدام الاجتماع لإرسال رسالة واضحة إلى روسيا.

هذا الأسبوع، ابتعدت الولايات المتحدة عن التلميحات بأن مسؤوليها سيقاطعون اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضر نظرائهم الروس. اعلن مسؤول اميركي اليوم الاثنين ان وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين ستتجنب بعض اجتماعات المجموعة في واشنطن لكنها ستحضر اجتماعات اخرى تركز على العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لاوكرانيا. وأضاف مسؤول في وزارة الخزانة أن يلين لا تريد أن توقف مشاركة روسيا العمل الذي يجب على الولايات المتحدة وحلفائها القيام به في سياق اجتماعات مجموعة العشرين.

اجتماع هذا الأسبوع هو أول اجتماع مجموعة العشرين منذ بدء الحرب وسيتم مراقبته عن كثب بحثًا عن علامات على كيفية استجابة الوكالات الدولية الرائدة في العالم للعدوان الروسي. أدانت العديد من دول مجموعة العشرين روسيا، لكن بعض أعضائها الأكثر نفوذاً، مثل الصين والهند، لم تفعل ذلك.

الملاحظة الأصلية:

رؤساء الشؤون المالية في مجموعة العشرين للإشارة إلى روسيا لإلقاء اللوم على تداعيات النمو

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