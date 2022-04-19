للمرة الثانية، سيتم تسليم مهرب المخدرات خايرو ألبرتو بويليس مولينا إلى الولايات المتحدة

للمرة الثانية سيتم تسليم جايرو ألبرتو بويليس مولينا من قبل نظام العدالة الكولومبي إلى الولايات المتحدة لجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ومنذ عام 1995، ظهر اسمه في التحقيقات القضائية المتعلقة بشحنات المخدرات إلى أمريكا الشمالية، وقضايا رشوة القضاة في بنما، والاعتقالات وطلبات التسليم.

تم تسجيل أول مرة تم فيها التقاط الاسم المستعار Condorito في يوليو 2002. ووقع القبض عليه في خضم عملية المنبوذ، التي شاركت فيها وحدات من الشرطة الوطنية وإدارة مكافحة المخدرات وجمارك الولايات المتحدة ومكتب المدعي العام لكولومبيا.

وفي ذلك الوقت، تم تعيينه رئيساً لشبكة دولية من مهربي المخدرات وطلب من قاضي ذلك البلد، لأنه كان مسؤولاً عن جريمة التضافر لامتلاك واستيراد وتوزيع الكوكايين والهيروين.

وفي الحكم الصادر عن دائرة النقض الجنائي رقم 56118 لعام 2003 الصادر عن محكمة العدل العليا، رأى المقرر القاضي إيدر باتينيو أن جميع المتطلبات القانونية لتسليمه قد استوفيت. في 19 ديسمبر 2003، تم تسليمها من قبل DIJIN في مطار إلدورادو إلى وكلاء إدارة مكافحة المخدرات.

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على ما يبدو، دفع هذا الرجل عقوبته في بلد أمريكا الشمالية وكان سيعود إلى كولومبيا لمواصلة ارتكاب الجرائم. في خضم التحقيقات ضد عشيرة الخليج، تم القبض عليه مرة أخرى في عام 2019 من قبل أعضاء وحدة استخبارات غولا، أثناء تدريبه في حي لوريليس في ميديلين.

ووفقا للسلطات: «كان الشخص المسؤول عن تنسيق الجماعة الإجرامية في عاصمة مقاطعة أنتيوكيا من أجل الحصول على المخدرات في الخارج». منذ تلك اللحظة، كان الاسم المستعار Condorito، في حوزة السلطات الكولومبية.

ولكن بعد ظهر يوم الثلاثاء 19 أبريل، أيدت قاضية المحكمة العليا ميريام أفيلا تسليم بويلز مولينا الجديد. تقول المحكمة: «إن عقوبات الاتجار بالمخدرات وحفل موسيقي لارتكاب جرائم وجهت إليها جايرو ألبرتو بويليس مولينا في لائحة الاتهام ليست سياسية بطبيعتها ولكنها شائعة، والأحداث التي يستند إليها الالتماس الدولي وقعت تقريبًا بين يناير 2017 ويناير 2019" قرار.

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ووفقا للتحقيقات الأمريكية, يُزعم أن الاسم المستعار كوندوريتو تحالف مع مهربي المخدرات من بنما وغواتيمالا للحصول على شحنات من عدة كيلوغرامات من الكوكايين من خلال الزوارق السريعة والبرية إلى الولايات المتحدة.

«كشفت الاتصالات التي تم اعتراضها قانونًا أن بويلز مولينا والعديد من المتواطئين خططوا للعملية التي ستغادر بنما إلى كولومبيا، وأنه عند وصوله إلى هناك، ستجمع كمية غير معروفة من الكوكايين»، كما يقرأ الاتهام الذي وجهته سلطات الولايات المتحدة وكان سلمت إلى المحكمة العليا.

كما كشفت مجلة سيمانا، أكد دفاع كوندوريتو أن السلطات أخطأت في موكله بالاسم نفسه، مؤكدا أنه «لن يكون له علاقات بهذه العصابة الإجرامية وأقل بكثير بتهريب المخدرات».

وأخيراً، أكدت محكمة العدل العليا أن عملية التسليم الآن «يجب أن تكون مشروطة بالالتزام بإرسال نسخ من الأحكام أو القرارات التي تنهي الإجراءات في محاكم ذلك البلد، بسبب التهمة الموجهة إلى المدعى عليه».

ويُطلب تسليم جايرو ألبرتو بويليس مولينا بسبب جرائم تتعلق «بالتوزيع الدولي للكوكايين والحفلات الموسيقية لتوزيع مادة خاضعة للرقابة لغرض الاستيراد غير المشروع».

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