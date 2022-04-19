إنهاء مكتب المدعي العام وإصلاح مكتب المدعي العام: مقترحات سيرجيو فاجاردو لمهاجمة الفساد

كانت مكافحة الفساد واحدة من الركائز الرئيسية لسيرجيو فاجاردو خلال حملة رئاسته. في مناسبات متعددة، صرح مرشح ائتلاف Centro Esperanza أن العملاء هي واحدة من المشاكل الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالسياسة في البلاد، وبالتالي، سيسعى للوصول إلى Casa de Nariño «بطريقة مختلفة وحرة».

في خضم هذا المنعطف، كان فاجاردو أحد المتقدمين الذين انتقدوا غوستافو بترو لتوقيعه على وثيقة أمام كاتب عدل تعهد فيها. عدم مصادرة أراضي الكولومبيين. كما انتقد فيديريكو غوتيريز، مرشح الفريق لكولومبيا، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في ضواحي مركز السجن هذا تشير إلى مصطلح «العفو الاجتماعي» ومقترحاتها بشأن الفساد.

«هذا هو واحد من أكثر الأيام عبثية في سياق الحملة الانتخابية. «فيكو» يذهب ويقف أمام سجن لا بيكوتا ويصدر إعلانًا هناك في وسائل الإعلام. بترو، كما تعتقد، يجب أن يذهب التوقيع في مكتب كاتب العدل ليقول أنه لن يصادر. مثير للشفقة»، قال فاجاردو للرأي العام.

في الساعات القليلة الماضية، كشف مرشح ائتلاف سنترو إسبيرانزا أنه في حالة فرضه في الانتخابات الرئاسية، في 8 أغسطس، سيتم تقديم إصلاح للعدالة أمام كونغرس الجمهورية. سيكون لها أربع نقاط مركزية، ومعها ستسعى إلى معالجة مشاكل الفساد في البلاد.

1. سيتم اختيار المدعي العام للأمة من قبل محكمة العدل العليا على أساس قائمة ستكون نتيجة الدرجات الثلاث الأولى في مسابقة الجدارة التي ستعقدها أعلى كلية الحقوق المؤهلة في البلاد. وقال حاكم أنتيوكيا السابق: «سيُطلب من المتقدمين أن يكونوا متخصصين في القانون الجنائي».

2. بعد افتراضات خوان مانويل غالان، المرشح الرئاسي السابق لليبرالية الجديدة، اقترح فاجاردو أنه من الضروري إلغاء مكتب المدعي العام للأمة: «سيتولى مكتب أمين المظالم مهام الوزارة العامة ومهام الرقابة التأديبية من قبل وحدة متخصصة في مكتب المدعي العام للأمة».

3. قسم آخر ذي صلة هو أن المراقب العام للجمهورية سيختار من قبل مجلس الدولة من قائمة «مع أفضل ثلاث درجات في مسابقة الجدارة التي ستعقدها كلية الحقوق الأفضل تصنيفًا في البلاد».

4. أخيرًا، قال رئيس بلدية ميديلين إنه من الضروري القضاء على المراكمين الإقليميين. ووفقا لاقتراحه، فإن الرقابة المالية على الإدارات والبلديات «يجب أن يقوم بها مكتب المراقب العام للجمهورية».

«بدون هيئات مراقبة مستقلة، لا توجد معركة حقيقية ضد الفساد. لقد تخلل الفساد كيانات ضرورية للشفافية والضمانات في البلاد. ومن الضروري أن يكون هناك حقا إقامة مستقلة ومحايدة وشفافة للعدالة وهيئات إشرافية».

ويقدر فاجاردو أنه مع بعض هذه التدابير، يمكن للدولة توفير حوالي 2.5 مليار بيزو. يمكن تخصيص هذه الموارد لقطاعات أخرى ذات صلة بحملتك، مثل التعليم.

في الوقت الحالي، سيستمر مرشح مركز الأمل في جمع الدعم من مختلف القطاعات السياسية للجولة الرئاسية الأولى. الهدف هو عكس الاتجاه الموضح في الاستطلاعات حتى الآن.

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