معجون الكاري، كلاسيكي يمكن تحضيره أيضًا في المنزل

معجون الكاري يتقن المطبخ الآسيوي ويعطي الطعام الكمية المناسبة من التوابل. وليس من الضروري دائمًا شراؤها من متجر، ولكن يمكن أيضًا تحضيرها في المنزل. سيحدد اختيار الفلفل الحار بعد ذلك درجة البهارات والرائحة.

يمكن أيضًا العثور على مكونات هذا المطبخ التايلاندي الكلاسيكي دون عناء في السوبر ماركت. وفقًا لمركز التغذية الفيدرالي الألماني (BZFe)، تتطلب هذه الوصفة الفلفل الحار والكمون أو الكزبرة والكراث والثوم والكرز والزنجبيل.

يتم

تحميصه قليلاً وسحقه بقذائف الهاون، ويشكل كريمًا سميكًا يمكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع تقريبًا، وفقًا لتقديرات BzFe.

من يجرؤ على دغدغة الحنك، يجب استخدام الفلفل الحار الأخضر التايلاندي. جنبا إلى جنب مع الكراث والثوم والريحان والزنجبيل التايلاندي، يتم إنتاج معجون الكاري الأخضر القوي (Kaeng Khiao Wan).

وفي الوقت نفسه، هناك شيء أكثر ليونة هو معجون الكاري الأحمر (Kaeng Phet)، والذي يتم تصنيعه وفقًا لذلك مع الفلفل الأحمر وعادة ما يحتوي على الكزبرة والكزبرة.

من جانبها، معجون الكاري الأصفر (Kaeng Kari) مثالي لجميع أولئك الذين لديهم حساسية للتبل، لكنهم لا يريدون التخلي عن الطعام الآسيوي على أي حال.

يتم الحصول على النكهة النموذجية من خلال الفلفل الأحمر المجفف والكركم، والتي تعطي اللون للمعكرونة، وكذلك القرفة والقرنفل وجوزة الطيب.



dpa