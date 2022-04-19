فيروس كورونا: أعلنت باراغواي أن شهادة التطعيم لن تكون إلزامية للمسافرين الذين يدخلون البلاد

أعلنت باراغواي يوم الثلاثاء أن شهادة التطعيم لن تكون مطلبًا إلزاميًا للمسافرين الذين يدخلون البلاد، حيث سيكونون قادرين على تقديم اختبار فيروس كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في غضون 48 ساعة قبل الرحلة.

وقد أكد ذلك المدير العام للهجرة في باراغواي، أنجيليس أريولا، الذي أخبر راديو مونومنتال أن هذه الحالة «مريحة».

وفقًا لرئيس الهجرة، فإن اختبار التطعيم «ضمن المتطلبات»، لكنه لم يعد إلزاميًا. وأوضح أن «أولئك الذين ليس لديهم اللقاح نهائيا أو الذين لديهم جرعات غير كاملة، وجلب PCR (تمارس) في غضون 48 ساعة قبل ذلك، يمكن أن يدخلوا البلاد».

كما أشار إلى أن هذا المطلب كان «حصريًا وليس اليوم» وأوضح أن القرار يتناول «ما يحدث في جميع أنحاء العالم».

نشرت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية يوم الثلاثاء تحديثًا للمتطلبات الصحية للدخول إلى البلاد، حيث يجب على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا دون إثبات التطعيم تقديم اختبار كوفيد بنتيجة سلبية.

تم إصدار الوثيقة بعد يوم واحد من إلغاء السلطة التنفيذية إعلان الطوارئ الصحية بسبب الوباء الساري منذ مارس 2020، والذي أنهى الاستخدام الإلزامي للقناع.

من المعروف أن التدابير الجديدة معروفة في وقت لا تزال فيه أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن covid-19 تتراجع في البلاد.

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

سجلت باراغواي 5 وفيات و 236 إصابة بفيروس كورونا بين 3 و 9 أبريل الماضي. تم الإبلاغ عن ذلك على تويتر من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تقريرها عن تطور الوباء، المقابلة للأسبوع الوبائي 14.

وقدر التقرير 648,682 العدد التراكمي للعدوى في البلاد و 18,786 حالة وفاة حتى الآن بسبب الوباء.

كما أوضح أنه خلال تلك الفترة، تم إدخال 19 شخصًا إلى المستشفى بسبب الفيروس، تم إدخال ستة منهم إلى العناية المركزة.

أنهى رفع حالة الطوارئ الصحية الاستخدام الإلزامي للقناع وكان بسبب انخفاض الحالات الإيجابية والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وبهذه الطريقة، لن تكون الأقنعة مطلوبة في المتاجر والمؤسسات الخاصة والمطاعم والمدارس والجامعات، وكذلك في المناسبات الاجتماعية والرياضية والدينية، من بين أمور أخرى.

وأوضحت وزارة الصحة أنها ستحافظ على التوصية بارتداء الأقنعة «بشكل وقائي وفي حالات محددة».

وأوضح المدير العام للمراقبة الصحية Guillermo Sequera أن «الاستخدام الأساسي» للأقنعة سيُطلب في الخدمات الصحية العامة والخاصة، في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي.

وأضاف المسؤول أنه «يوصى بشدة» بارتداء هذا الثوب في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة سيئة التهوية والمزدحمة.

ومع ذلك، أوضح هيرنان هوتمان، رئيس مجلس الوزراء المدني، أن قانون إعلان الطوارئ الاقتصادية المعتمد للتخفيف من آثار الوباء سيظل ساريًا حتى يونيو المقبل.

(مع معلومات من EFE)

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