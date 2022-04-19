تم تسجيل فيروس كورونا في المكسيك في أبريل 19:1،438 إصابة و 24 حالة وفاة في اليوم الأخير

يوم الثلاثاء 19 أبريل، أعلنت وزارة الصحة (SSA) أنه حتى قطع الساعة 17:00 (بتوقيت وسط المكسيك)، أكدت البلاد 5,729،270 إجمالي الحالات المتراكمة منذ بداية الطوارئ الصحية. أما بالنسبة لعدد الوفيات، فقد تم الإبلاغ عن ما مجموعه 323,973 حالة وفاة حتى الآن.
مع هذه الأرقام، في الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك 1438 إصابة جديدة و 24 حالة وفاة من COVID-19.
وفقًا للبيان الفني اليومي، هناك حاليًا تقديرات في البلاد لما مجموعه 9،310، 724 حالة سلبية، 688,502 مشتبه بهم و 4314 حالة نشطة تقديرية للمرض، أي المرضى الذين بدأوا تظهر عليهم الأعراض في آخر 14 يومًا (من 06 إلى 19 أبريل 2022).
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تم تسجيل فيروس كورونا في المكسيك اعتبارًا من 18 أبريل 18:5 حالة وفاة و 164 إصابة، وهي أدنى أرقام العام