تم تسجيل فيروس كورونا في المكسيك في أبريل 19:1،438 إصابة و 24 حالة وفاة في اليوم الأخير

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- El Museo Nacional de Arte (Munal) permancerá cerrado hasta el próximo 17 de septiembre debido al procedimiento de desinfección que se hará en sus instalaciones luego de que se reportara un caso sospechoso de covid-19 dentro de las instalaciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOCURO.COM

يوم الثلاثاء 19 أبريل، أعلنت وزارة الصحة (SSA) أنه حتى قطع الساعة 17:00 (بتوقيت وسط المكسيك)، أكدت البلاد 5,729،270 إجمالي الحالات المتراكمة منذ بداية الطوارئ الصحية. أما بالنسبة لعدد الوفيات، فقد تم الإبلاغ عن ما مجموعه 323,973 حالة وفاة حتى الآن.

مع هذه الأرقام، في الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك 1438 إصابة جديدة و 24 حالة وفاة من COVID-19.

وفقًا للبيان الفني اليومي، هناك حاليًا تقديرات في البلاد لما مجموعه 9،310، 724 حالة سلبية، 688,502 مشتبه بهم و 4314 حالة نشطة تقديرية للمرض، أي المرضى الذين بدأوا تظهر عليهم الأعراض في آخر 14 يومًا (من 06 إلى 19 أبريل 2022).

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