الجدل حول «المغفرة الاجتماعية» من بترو يأخذ أثره على صورته في مواجهة الانتخابات الرئاسية

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

الجدل حول زيارة خوان فرناندو بترو مع اللجنة المشتركة بين الكنائس للعدالة والسلام، للتحدث مع العديد من السجناء في البلاد، بناء على طلبهم، وتوضيحات العفو الاجتماعي، يبدو أنها تمكنت من إحداث تأثير في صورة المرشح لرئاسة جمهورية الميثاق التاريخي، غوستافو بترو،.

على الرغم من أن المرشح نشر مقطع فيديو أوضح فيه الشائعات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية حول تدفق جماعي للسجناء المدانين بالفساد ضمن خطته الحكومية، إلا أن الجدل يؤثر عليه.

في أحدث قياس للمسح الذي أجراه المركز الوطني للاستشارات الذي أجري لبرنامج CM & News حول تصور المرشح بعد الجدل، الذي أجري على 211 مواطنًا من بوغوتا، ميديلين، كالي، بارانكويلا وبوكارامانغا، يكشف أن نصف المستجيبين قالوا إن غوستافو ساءت صورة بترو بعد الضجة في وسائل الإعلام.

وقال 48 في المائة من المجيبين إن الصورة السلبية للمرشح زادت؛ وقال 21 في المائة إنها تحسنت، وقال 31 في المائة منهم إنهم لا يعرفون أي شيء عن الموضوع.

المدن التي أبلغت عن أكبر زيادة في الصورة السلبية كانت ميديلين بنسبة 52٪ وبوكارامانغا بنسبة 59٪ وبوغوتا بنسبة 49٪. عندما سُئل المستجيبون أنه إذا تسبب جدل بترو في تغيير نيتهم في التصويت، قال 63٪ لا، لكن 19٪ قالوا إنهم قرروا المغادرة لخيار آخر. بوكارامانغا وبارانكويلا وكالي هي المدن التي تم فيها تسجيل التغيير بشكل أكبر، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

لكن في بوغوتا وميديلين، ردت الأغلبية بأن تصويتهم سيبقى كما قرروا قبل الفضيحة.

بالنظر إلى التعليقات التي تلقاها على الشبكات الاجتماعية والأسئلة التي خلفتها هذه الحلقة، والتي ستكون الأقوى التي كان عليه مواجهتها منذ بدء حملته الانتخابية، تحدث غوستافو بترو مع صيغته لمنصب نائب الرئيس، فرانسيا ماركيز، مع نوتيسياس كاركول وأوضح بعض النقاط.

«يبدو لي أن ما تمت مناقشته كان P من أجل السلام. تتم زيارة أخي في وسط اللجنة المشتركة بين الكنائس، وهي منظمة تمولها الكنيسة الألمانية الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية النرويجية ومنظمة العفو الدولية. نشأ الجدل لأن شخصًا ما أربك الزيارة (...) حولوها إلى، وهي عبارة مستخدمة في وسائل الإعلام، في خصومات على الاقتراع، لمجرد أن الشخص الذي قام بالزيارة هو أخي «، أشار مرشح Pact Histórico إلى الصحيفة الكولومبية.

و أوضح أيضا أنهم «لم يعرضوا قط تخفيضات في الأحكام على أي شخص», ول كنهم تحدثوا في إطار برنامج العدالة التصالحية الخاص بهم: «لاستعادة الضحية و تعويضها. هذه قضية كنت أقاتل من أجلها منذ ذلك الحين، ألفارو أوريبي فيليز، وضع قانون العدالة والسلام في النقاش على الكونغرس، للعفو، هو يفعل، الاتجار بالمخدرات المسلحة».

من جانبها، أكدت زعيمة القوقاز أن المعلومات تم التلاعب بها لإلحاق الضرر بالحملة وأن السجناء الذين ينكرون الاتهامات ضد التحالفات المحتملة مع الميثاق التاريخي.

«الحقيقة هي أن العرض الذي تم طرحه في ذلك الاجتماع لم يتم تقديمه أبدًا». وأضاف أن الفاسدين لا يستحقون المغفرة الاجتماعية، لأن «الفساد يكلف الأرواح، وذلك بفضل الفساد الأطفال يموتون من الجوع في هذا البلد، وذلك بفضل الفساد في مجتمعي لا يوجد مياه للشرب، وذلك بفضل الفساد كثير من الشباب ليس لديهم ضمانات للحقوق. يتطلب الفساد، وفقًا لمكتب المراقب المالي، 50 مليار بيزو سنويًا».

في ختام خطابه، أشار المرشح الرئاسي إلى أن مشكلة الفساد تكمن في بنية المجتمع: «انظروا إلى ما يحدث في كولومبيا لقد شيطنوا كلمة الغفران. عندما نتحدث عن المغفرة الاجتماعية نتحدث عن المصالحة الاجتماعية، يجب على أي شخص يريد التحدث عن السلام أن يتحدث عن مصالحة المجتمع. أخذ الصحفيون المفهوم وقللوا إلى الفساد وليس إلى ما هو عليه، وهو الحل النهائي للعنف مع كولومبيا».

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