رفض النواب التشيليون الانسحاب الجديد لـ 10٪ من صناديق التقاعد

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

رفض مجلس النواب التشيلي يوم الاثنين مشروع قانون اقترح السماح بسحب عالمي جديد بنسبة 10٪ من حسابات المعاشات الفردية، وهي مبادرة أثارت جدلاً كبيرًا بسبب التضخم الحاد الذي تمر به البلاد.

مع 70 صوتًا مؤيدًا (من أصل 93 مطلوبًا)، و 70 صوتا مقابل وامتناع 12 عضوا عن التصويت، رفضت الجلسة العامة فكرة الاستمرار في مناقشة الاقتراح الذي تم اقتراحه كوسيلة لمساعدة اقتصادات الأسرة المنكوبة بعد الوباء والذي رفضته الحكومة وجهاً لوجه.

رفض أيضا بأغلبية 68 صوتا لصالح (من أصل 78 المطلوبة)، 83 ضد وامتناع واحد عن التصويت مشروع بديل للسلطة التنفيذية اقترح سحب 10٪ من المدخرات محدودة وفقط في ظل ثلاثة شروط: لسداد الديون أو النفقة أو المنزل الأول.

بعد التصويت، قال نائب التجديد الوطني (RN)، خورخي دوران، إن الحكومة سيتعين عليها تحمل «المسؤولية» عما حدث وطالب بإصلاح «سيساعد حقًا في دفع نظام التقاعد التشيلي».

وخلال الجلسة، أكد النائب التشيلي كارلوس بيانكي أن الحكومة الشيلية، بقيادة غابرييل بوريك، فازت بالأصوات اللازمة لتنفيذ الانسحاب المحدود في نقاش استمر حتى منتصف الليل وأنها رفضت أخيرا كلا الاجراء.

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric

وقال «اننى اعلم ان الحكومة على ما يبدو فازت لتوها بالاصوات اللازمة للموافقة على مشروعها وانهم يتوصلون الى اتفاق نهائى بين الحكومة والجبهة العريضة والحرب الاشتراكى وبعض القطاعات الاخرى مع الاتحاد الديمقراطى المستقل وبعض الاصوات الاخرى من اليمين». قال، كما جمعت الصحيفة «The Third».

في محاولة لوقف سحب 10 في المئة من الأموال المؤقتة من نظام مديري صناديق المعاشات التقاعدية (AFP)، ونظام التقاعد الخاص في البلاد، قدم وزراء الشيليون المختلفون من السلطة التنفيذية بوريك الأسبوع الماضي بديلا للتقاعد محدود مع معيار الضمان الاجتماعي.

وقد نصت هذه المبادرة على استثناءات يسمح فيها بسحب 10 في المائة من أموال وكالة فرانس برس، كما هو الحال في دفع النفقة أو سداد الديون الصحية أو توزيعات الأرباح عن المنزل الأول.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الشيلية كاميلا فاليخو في وقت سابق في بداية النقاش الخامس التذكير بأن التضخم «حقيقة واقعة» وأنه يجب مكافحته. وقال «لا يمكننا ان نكون عوامل سلبية للتضخم»، كما سجلته شبكة T13 الشيلية.

وقال: «هذا يظهر في المعارض، في محلات السوبر ماركت، وهذا يضرب النساء والأسر العاملة في تشيلي، وبالتالي، علينا أن نحاربه ووقفه وهذا هو السبب في أننا نقترح هذا الإجراء البديل»، مضيفا أن «المسؤولية» ضرورية لمكافحة التضخم.

سيتم تأجيل مشروع السحب الخامس لـ 10 في المائة من أموال وكالة فرانس برس، كما أوضح T13، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر على تشريع مشروع قانون بنفس الخصائص لمدة عام واحد.

(مع معلومات من EFE و Europa Press)

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